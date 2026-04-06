‘Los testamentos’: creadores revelan detalles de la secuela de ‘El cuento de la criada’

‘Los testamentos’, la secuela de ‘El cuento de la criada’, se estrena este 8 de abril por Disney+. Foto: Disney +

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“La razón por la que elegimos hacerla es que la temática de ‘Los testamentos’ es todavía relevante” y quizás “más relevante que nunca”, afirmaron los responsables de ‘Los testamentos’, secuela de la adaptación televisiva de la novela ‘El cuento de la criada’, de Margaret Atwood.

“No creo que estemos mejor, desearía que lo estuviéramos, pero no creo que sea por error. Creo que es una prueba de la capacidad de premonición de Margaret Atwood como persona, escritora y pensadora”, explicó Bruce Miller, creador de ambas series, al comparar el momento actual con 2017, el año de estreno de ‘El cuento de la criada’, e incluso con 1985, cuando se publicó el primer libro.

“Podemos no estar mejor, pero somos más fuertes”, puntualizó Warren Littlefield, productor ejecutivo en ambas series. “En el mundo hay mujeres que protestan llevando la capa roja de ‘El cuento de la criada’, se volvió un símbolo de resistencia”, y mientras el mundo se vuelve “más agresivo”, también hay un sentimiento de “estar unidos frente a esas fuerzas”.

Los primeros tres episodios de ‘Los testamentos’ —secuela que, como novela, fue publicada por Atwood en 2019, en plena efervescencia de la serie— se estrenarán este 8 de abril en la plataforma Disney+, con un reparto encabezado por las actrices Lucy Halliday y Chase Infiniti (quien ha saltado a la fama por su papel en ‘Una batalla tras otra’). También figura en esta primera temporada de diez episodios la veterana Ann Dowd, quien en ‘Los testamentos’ retoma su icónico personaje de ‘tía Lydia’.

La serie, que llega sin que se haya cumplido aún un año del final de la producción protagonizada por Elisabeth Moss, se sitúa unos años después de los eventos de ‘El cuento de la criada’ y sigue las perspectivas entrelazadas de dos jóvenes: Agnes (Infiniti), criada en la opresión de Gilead, y Daisy, una adolescente que creció en Canadá y descubre su identidad y sus vínculos con la resistencia.

“Llevamos muchos años diciendo en numerosas entrevistas que, cuando ya no seamos relevantes, nos alegraremos y nos retiraremos discretamente. Por desgracia, a medida que el mundo evoluciona y los derechos de las mujeres se ven cada vez más amenazados, nos damos cuenta de que somos más relevantes que nunca”, aseguró Littlefield. “Creo que esa es la razón principal para seguir adelante”.

Lo mismo consideró Miller y añadió que, en vez de decidir tomarse un descanso, el equipo creativo apostaba por lanzar esta secuela sin hacer una gran pausa para evitar que el equipo creativo se dispersara y también que, en este mundo tan “ajetreado”, el público llegara a sentirse “desconectado” del universo de ‘El cuento de la criada’.

“Queríamos adentrarnos en ese otro mundo, donde estas jóvenes son muy valoradas, pero también consideradas como una propiedad”, explicó sobre el argumento de ‘Los testamentos’, que a nivel de ritmo y estética sigue claramente el rumbo de la original, aunque alterado por la perspectiva —muchas veces de ingenuidad— de ver Gilead desde los ojos de mujeres más jóvenes.

Las protagonistas de esta secuela son, en cualquier caso, jóvenes “muy listas” y “muy cautelosas”, matizó Miller, porque saben que viven “en un mundo muy peligroso” y que nada de lo que hacen puede ser “por accidente”.

“Toman estas decisiones -reflexiona el también guionista estadounidense- e incluso en un mundo muy limitado se apoyan unas a otras, a las mujeres en general en la medida de lo posible, y además son sinceramente generosas y empáticas”.

Respecto al reparto, tanto Littlefield como Miller aseguraron que las elecciones fueron fáciles a pesar de que los responsables del ‘casting’ vieron a cientos de actrices, y de que el listón estaba muy alto con el precedente de Elisabeth Moss.

En concreto a Chase Infiniti (Indianápolis, 2000) la describen no solo como una actriz “espectacular” y una estrella, sino también un modelo a seguir, una “líder”, y cuando preparaban el proyecto ellos tuvieron la suerte de ver en ella, por adelantado, un aperitivo de lo que el mundo descubriría después en la oscarizada ‘Una batalla tras otra’ (Paul Thomas Anderson, 2025), junto a Leonardo DiCaprio.

“Estas jóvenes actrices son tan vibrantes e inteligentes, van tan por delante de nosotros, que solo verlas actuar en ‘Los testamentos’ te inspira. Hay una generación más joven que cuando vea esto, se verá inspirada a actuar”, detalló Miller.

“Y creo que eso enlaza con de qué va ‘Los testamentos’: el mundo puede no ser un lugar bonito, pero la esperanza está en su fortaleza y resistencia”, completó Littlefield.