El FICCI 65 abre convocatoria y anuncia el regreso de su competencia oficial

Las películas seleccionadas se proyectarán durante la semana de realización del evento, que será entre el 14 y el 19 de abril de 2026.

El Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) se prepara para su sexagésima quinta edición, que se celebrará entre el 14 y el 19 de abril de 2026. Durante esa semana, obras cinematográficas nacionales e internacionales se presentarán de manera abierta y gratuita en varios teatros de la ciudad en un evento que busca impulsar la visibilidad de nuevos proyectos audiovisuales.

Los interesados en hacer parte de esta selección ya pueden postular sus obras a través de la plataforma Festhome. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de noviembre y contará con once secciones en las que se clasificarán a los participantes.

Entre ellas están Colombia, Iberoamérica e Internacional, dedicadas a proyectos cinematográficos de cada una de estas regiones del mundo, pero también hay otras más específicas. Estas son:

Cine en los Barrios , para películas de cualquier nacionalidad o género que fomenten el encuentro humano, cultural y social. Estas se proyectarán en una franja especial del Festival organizada en varios barrios de Cartagena.

Cine Afro y Cine Indígena , que resaltan producciones vinculadas con comunidades afrodescendientes o pueblos originarios.

Cortos Universitarios , dedicada a estudiantes (sin costo de inscripción).

De Indias , enfocada en producciones realizadas en Cartagena o Bolívar.

Tierra Adentro , para obras filmadas en zonas del país con baja infraestructura cinematográfica (sin costo de inscripción).

(S)paces of Time , que explora propuestas narrativas y experimentales.

Work in Progress, destinada a proyectos en etapa avanzada de edición, con acceso a apoyos de posproducción.

La lista de seleccionados se conocerá en marzo de 2026.

El regreso de la competencia

Otro de los anuncios importantes de esta nueva edición del FICCI es el retorno de la competencia oficial. “Esta edición 65 regresa con un espíritu renovado: la competencia vuelve a ser parte central de nuestro programa y queremos que cineastas de todo el mundo participen con sus obras”, afirmó Margarita Díaz Casas, directora del Festival.

Las películas que hagan parte de la selección oficial del festival podrán optar por premios como Mejor Largometraje y Mejor Cortometraje en las secciones Colombia e Iberoamérica. De igual manera habrá un Premio del Público, también dedicado a la sección Colombia, y reconocimientos a las producciones proyectadas en la franja Cine en los Barrios.

Sobre este punto, el FICCI aclaró que se mantiene como evento calificador para los Premios Óscar en las categorías de cortometraje y documental iberoamericano, lo que permite que los títulos reconocidos puedan ser considerados directamente por la Academia de Hollywood.

Una proyección al cine del futuro

Según la dirección del Festival, la curaduría de esta edición mantiene la apuesta por la diversidad y la inclusión, con el fin de visibilizar narrativas de diferentes orígenes que representen una nueva generación de realizadores. Su apuesta no está únicamente en la promoción de cine de calidad, sino de aquel que propone nuevas perspectivas y horizontes dentro y fuera del continente.

“El regreso de la competencia es un paso importante. Queremos que en Cartagena se reconozca no solo el cine del presente, sino también el que está por venir”, señaló Ansgar Vogt, director artístico del Festival. Por su parte, Díaz Casas afirmó que todo esto hace parte de la gran apuesta que tiene este evento: “hacer del cine un vehículo para la reflexión y para la construcción de sociedades más libres e inclusivas”.

La información completa sobre requisitos y participación se encuentra disponible en el portal oficial www.ficcifestival.com y en la plataforma www.festhome.com.