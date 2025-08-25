Zuleta, de El Espectador, ganó el Premio SIP de Caricatura e Ilustración 2025

Raúl Fernando Zuleta tiene estudios de Maestría en Historia del arte (Universidad de Antioquia, 2011). Foto: Cortesía: Zuleta

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció este 25 de agosto a los ganadores de los Premios a la Excelencia Periodística 2025 y, entre ellos, se destacó el nombre de Raúl Zuleta, caricaturista de El Espectador, quien recibió el galardón en la categoría Caricatura e Ilustración.

Zuleta fue reconocido por su obra “Discurso de posesión”, una sátira visual que retrata al expresidente estadounidense Donald Trump y que, según el jurado, logra sintetizar con maestría “el peligro del discurso vehemente del mandatario estadounidense”, gracias a un trazo sólido y un uso del color y la composición de gran potencia expresiva.

El premio se suma a una trayectoria en la que Zuleta se ha consolidado como una de las plumas más destacadas de la caricatura política en Colombia, aunque su camino no ha estado marcado por la búsqueda de un estilo único o consolidado. “Lo que me define es justamente no tener un estilo fijo. No es una eficiencia, sino una contravía frente a lo que hacen la mayoría de caricaturistas en el país y en el mundo. Eso quizá se lo debo a mi formación en artes plásticas, porque para mí cada caricatura es un reto visual y conceptual en el que juego con las ideas y pienso cómo resolverlas gráficamente. A veces tienen mucho color, otras son en blanco y negro. Paradójicamente, me he sentido inconforme con mis caricaturas, pero eso me ha obligado a buscar siempre diferentes formas de hacer de esto algo pictórico y artístico”, contó el caricaturista en una entrevista para El Magazín Cultural el año pasado, cuando también fue reconocido por la SIP.

La ceremonia oficial de entrega se realizará en el marco de la 81ª Asamblea General de la SIP, entre el 16 y el 19 de octubre en Punta Cana, República Dominicana. Allí se reunirán los 12 ganadores de las categorías principales y los 24 periodistas y medios que recibieron menciones honoríficas.

“Los trabajos premiados este año reflejan la enorme calidad y la valentía de muchos periodistas, en un contexto marcado por el avance del autoritarismo, el declive democrático, la polarización y la desinformación”, destacó María Lorente, presidenta de la Comisión de Premios de la SIP y directora regional para América Latina de la Agencia France-Presse (AFP).