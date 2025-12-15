El Hay Festival emite comunicado después de que escritores cancelaran su participación

La escritora colombiana declaró que “invitar como ponente a la señora Machado ha sido cruzar la raya”. Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

Este 15 de diciembre, la organización del Hay Festival emitió un comunicado de prensa respondiendo a la cancelación de la participación de escritores como Laura Restrepo, Giuseppe Caputo y la dominicana, Mikaelah Drullard.

La salida de estos autores de la programación se dio por la presencia de María Corina Machado en el festival y como una forma de protestar en contra de las posiciones que tiene la ganadora del premio Nobel de Paz sobre Israel y Gaza y sobre la intervención militar de Estados Unidos en América Latina.

En el comunicado, el equipo organizador expresó que “respetan la decisión de las personas que han optado por no hacer parte de esta edición” y que desde su visión abogan por “los derechos humanos, la libertad de expresión y la soberanía democrática”.

Restrepo envió una carta a Cristina de la Fuerte, directora del Hay Festival, donde dijo que cancelaba su participación y declaró que: “invitar como ponente a la señora Machado ha sido cruzar la raya”. Además, expresó que no se le puede “dar tarima” a una persona que “promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países”.

Por otra parte, Giuseppe Caputo dijo lo siguiente: “Me parece un problema grave el bombo que se le da a una política que está funcionando como legitimadora de una invasión militar, amangualada con genocidas, fascistas y criminales de guerra como Trump y Netanyahu”.

El festival se realizará del 29 de enero al 1 de febrero de 2026 en Cartagena, con eventos en otras ciudades como Barranquilla, Medellín y la edición especial del Hay Festival en Jericó.

Comunicado de prensa del Hay Festival

“El Hay Festival es una fundación sin ánimo de lucro que ofrece un espacio de reflexión y conversación plural, incluyendo en sus programas voces provenientes de distintas orillas, tradiciones y posturas. Año a año reafirmamos nuestra convicción de que el diálogo abierto, plural y constructivo sigue siendo una herramienta esencial para abordar realidades complejas y para defender el libre intercambio de ideas y la libertad de expresión.

Construimos nuestro programa desde el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la soberanía democrática; en ese marco, es importante precisar que el Hay Festival no se alinea ni suscribe con las opiniones, posiciones o declaraciones de quienes participan en sus actividades ni con sus posicionamientos políticos. De hecho, constantemente invitamos a la participación crítica de participantes y público en el festival.

Respetamos la decisión de las personas que han optado por no hacer parte de esta edición, porque entendemos la cultura y el pensamiento como territorios donde el disenso, la reflexión crítica y la escucha respetuosa son fundamentales para la ciudadanía".