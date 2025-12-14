Algunos escritores cancelan su participación en el Hay Festival 2026, por invitación a María Corina Machado

El Hay Festival tendrá fechas en Jericó, Medellín y Cartagena de Indias. Foto: MARIA FERNANDA CHARRIS

Los tres autores compartieron hoy comunicaciones en las que confirmaron la cancelación de su participación en el Hay Festival 2026 que se llevará a cabo entre el 29 de enero y el 1 de febrero. Laura Restrepo, Giuseppe Caputo y Mikaelah Drullard expresaron sus razones para negarse a participar en los paneles organizados.

En una carta enviada a Cristina de la Fuerte, directora del Hay Festival, la escritora colombiana Laura Restrepo expresó las razones por las que tomó la decisión de no presentarse en Cartagena durante el evento. “Debo cancelar mi asistencia al Hay Festival de Cartagena 2026, al cual gentilmente me has invitado como ponente. El motivo es la asistencia al mismo de la señora María Corina Machado, activa partidaria de la intervención militar de Estados Unidos en América Latina”, escribió.

En su carta mencionó su gratitud por la invitación como ponente al evento y señaló que la invitación de Machado era “cruzar una raya”. “No se le puede dar tarima y facilitar audiencia a quien, como la señora Machado, promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países. Con la intervención imperialista no se discute, sino que se la rechaza sin miramientos”, afirmó.

Por su parte, Giuseppe Caputo compartió su carta a través de su cuenta de Instagram, en la que mencionó que: “Desde que supe que María Corina Machado estaba invitada al Hay Festival de Cartagena me he preguntado intensamente si debería cancelar la participación, como sé que han hecho otras colegas, o si debería ir al festival y plantear mi posición política al respecto en la mesa ‘Escribir desde el Caribe’”, escribió en su publicación.

El escritor mencionó que pensaba hablar de la situación en el Mar Caribe y el papel de Estados Unidos en estos sucesos, “del robo del petrolero venezolano que acaba de hacer Estados Unidos, de toda la oscuridad política que Trump y Machado han anunciado y que se avecina…“, continuó.

En su comunicado aseguró que la mesa en la que iba a participar y el tiempo destinado a esta no sería suficiente para abordar estos temas. “Me pregunto por el significado que el festival le da a la invitación a María Corina Machado, más allá de haber ganado ese premio históricamente polémico: si verdaderamente importa su discurso y su figura, o si lo único que importa es el dudoso prestigio del galardón”, dijo. Adicionalmente, reconoció que hay invitados que “equilibran” la participación de Machado, “no creo que el planteamiento de las mesas vaya a provocar eso, y nunca será procedente hablar de equilibrio entre la soberanía de los pueblos y la intervención militar imperial. Me parece un problema grave el bombo que se le da a una política que está funcionando como legitimadora de una invasión militar, amangualada con genocidas, fascistas y criminales de guerra como Trump y Netanyahu”.

Por otro lado, la escritora Mikelah Drullard, oriunda de República Dominicana, decidió canelar su participación en el evento y lo comunicó por medio de una publicación en Instagram. En ella compartió capturas de pantalla de los correos que envió al festival para informar su decisión.

“Declino mi asistencia al festival porque me acabo de percatar que María Corina Machado está invitada. No estoy dispuesta a compartir el mismo espacio con ella, comprendiendo que ese “espacio” no se limita a una mesa, sino a todo lo que arropa el festival, que incluye a todas las personas que invita. No puedo asistir a un evento donde sin la más mínima preocupación apoyan posturas pro genocidio e intervencionistas a través de la movilización de quienes lo promueven. El genocidio en Gaza continúa y es vergonzoso que colaboren y amplifiquen voces que apoyan y piden la intervención de Netanyahu en la región de América Latina", escribió Drullard.

