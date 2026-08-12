El impacto de Rusia en la cultura ucraniana: más de 4.500 bienes e instituciones afectados

Una fotografía facilitada por el servicio de prensa de la 93.ª Brigada Mecanizada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania muestra el interior incendiado de la catedral de Alexander Nevsky, dañada por los bombardeos rusos, en las afueras de Kramatorsk, en la región de Donetsk, Ucrania. Foto: EFE - Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade HANDOUT

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La guerra de Rusia contra Ucrania sigue dejando una huella profunda sobre la cultura del país. Hasta finales del pasado julio, los ataques rusos habían dañado o destruido 1.990 bienes del patrimonio cultural y 2.625 instituciones culturales, según el último balance del Ministerio de Cultura ucraniano. La cifra total asciende a 4.615.

El informe documenta 90 nuevos casos solo en el último mes: 41 sitios patrimoniales dañados y 49 instalaciones culturales adicionales afectadas.

“Rusia está librando una guerra sistemática contra la cultura ucrania en un intento de borrar nuestra identidad”, afirmó la viceprimera ministra y ministra de Cultura, Tetyana Berezhna. Para ella, los ataques repetidos contra edificios ya dañados revelan —a juicio de Kiev— un patrón deliberado de destrucción del patrimonio cultural.

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Las regiones más golpeadas son Járkov con 358 bienes afectados; Jersón con 303; Kiev con 272; Donetsk con 229; y Odesa con 211. El ministerio señaló ataques contra sitios patrimoniales en Sumy, Zaporiyia y la capital ucrania, algunos de ellos ya alcanzados en ofensivas anteriores.

De los 1.990 bienes culturales afectados, 192 tienen categoría nacional, 1.605 son de importancia local y 193 han sido identificados recientemente. El informe cifra en 47 los sitios completamente destruidos y en 1.943 los que presentan daños parciales.

Bibliotecas, museos y teatros bajo fuego

La ofensiva no se limita a monumentos históricos. El ministerio contabiliza daños en 354 comunidades territoriales, cerca de una cuarta parte del total del país. La categoría más afectada son los centros culturales comunitarios, con 1.300 instalaciones dañadas o destruidas.

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El balance incluye también 906 bibliotecas, 196 escuelas de arte, 141 museos y galerías y 56 teatros, cines y salas filarmónicas afectados por la guerra. A ello se suman parques, reservas culturales, circos regionales e incluso un estudio cinematográfico en Kiev.

Kiev insiste en que las cifras actuales no reflejan la magnitud real de la devastación. “La ocupación temporal de casi la totalidad del territorio de la región de Lugansk, así como de partes significativas de las regiones de Zaporiyia, Donetsk y Jersón, imposibilita determinar la cifra definitiva de instituciones culturales y sitios patrimoniales dañados y destruidos. Por lo tanto, estas cifras no reflejan la magnitud real de las pérdidas sufridas por el sector cultural de Ucrania”, se lee en el balance.

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