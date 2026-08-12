La promotora cultura y algunas formas de organizarse para promover al sector en Colombia

La apertura de El mundo en primera persona se suma a un homenaje más amplio a la maestra Débora Arango, impulsado por la Promotora Cultural en el marco de la segunda edición de la Temporada Cultural de Medellín. Foto: Museo de Antioquia

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En 2020, cuando el confinamiento por la pandemia del COVID-19 obligó a cerrar teatros, galerías y centros culturales en todo el mundo, un grupo de organizaciones sociales y empresas de Antioquia empezó a preguntarse cómo sostener a las instituciones culturales del departamento.

De esa inquietud nació la Promotora Cultural, el primer fondo privado del país creado específicamente para apoyar la cultura.

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Seis años después, la Promotora impulsa la segunda edición de la Temporada Cultural de Medellín: El amor de mis amores, que se realizará entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre y tendrá como uno de sus ejes un homenaje a la artista paisa Débora Arango.

En el marco de ese tributo, el pasado 1 de agosto se inauguró la exposición “El mundo en primera persona” en el Museo de Antioquia, una muestra que reúne 118 obras entregadas en comodato por la familia de la artista, entre pinturas, acuarelas, dibujos, bocetos, cerámicas y piezas en tiza.

“Creo que ese título también dialoga con el presente y con una inquietud tanto del museo como mía como curador: mostrar cómo aquello que ella pensó, sintió y observó del mundo se conecta con una realidad mucho más amplia, que fue la sociedad de su tiempo y el compromiso que asumió frente a ella”, dijo Camilo Castaño, curador del Museo de Antioquia, a este diario hace unos días.

La exposición de la artista colombiana es solo una de las actividades de la Temporada Cultural, que pronto dará a conocer su agenda colectiva para vivir “un gran homenaje de ciudad a la maestra que cambió para siempre la mirada del arte en Medellín”, escribieron desde la Promotora.

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Además anunciaron que en esta edición también habrá un recorrido por las subregiones del departamento, como parte de una estrategia que busca ampliar la circulación cultural y fortalecer procesos artísticos en los territorios. El primer capítulo se desarrollará en Urabá, entre el 2 y el 16 de octubre.

Detrás de la programación de la Temporada Cultural hay un trabajo más amplio. La Promotora produce información sobre el sector para apoyar decisiones públicas y privadas, acompaña a organizaciones artísticas en distintos municipios y promueve alianzas entre gestores culturales, empresas e instituciones con el fin de fortalecer el sector e impulsar políticas culturales de largo plazo.

Según sus cifras, ha fortalecido a 280 organizaciones culturales, ha identificado y caracterizado a 8.792 agentes culturales en los 125 municipios de Antioquia y ha contribuido a la generación de 1.632 empleos directos e indirectos.