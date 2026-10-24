El Instituto Caro y Cuervo y el futuro incierto de la documentación de lenguas indígenas

Uno de los sucesos que activó las alarmas fue la manera en la que desde la dirección se abordó y desarrolló el evento de fin de año del programa, según relataron. Tras el anuncio de la convocatoria del Encuentro de Experiencias…

El Instituto Caro y Cuervo enfrenta nuevos cuestionamientos. Integrantes del Programa de Documentación de Lenguas Nativas han expresado preocupación frente a la sostenibilidad y el futuro de este programa que, según relataron fuentes que pidieron la reserva de su identidad, hace parte de la misionalidad del instituto.

Uno de los sucesos que activó las alarmas fue la manera en la que desde la dirección se abordó y desarrolló el evento de fin de año del programa, según relataron. Tras el anuncio de la convocatoria del Encuentro de Experiencias para el Cuidado de las Lenguas, evento programado para el 17 y 18 de noviembre, algunos notaron con preocupación la inclusión de una línea temática titulada "Lenguas nativas amenazadas por el terrorismo", que reemplazaba la propuesta de "Lenguas indígenas, justicia social y reparación".

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Según contó una fuente que pidió permanecer anónima, el Programa de Documentación de Lenguas Nativas llevaba trabajando en este proyecto durante varios meses. Este encuentro marca el fin de año de este programa que, en 2025, fue desarrollado en los territorios y que, para este año, ocurrirá en Bogotá y se espera que cuente con la presencia de investigadores de otros territorios y miembros de diferentes poblaciones indígenas.

La convocatoria, que se realizó entre el 19 y el 23 de octubre, tenía como objetivo que los interesados en el encuentro presentaran los resúmenes de su investigación, de manera que el instituto pudiera evaluarlos y decidir cuáles serían los que se presentarían. Aunque el proyecto ya estaba avanzado y para cuando se posesionó el nuevo director, Sergio Esteban Vélez, solo faltaba obtener la aprobación de la dirección y anunciar la convocatoria, el proceso se alargó más de lo que esperaban. Fuentes cercanas al programa afirmaron que este equipo intentó varias veces reunirse con el nuevo director, sin obtener una respuesta. Algunas fueron canceladas y otras solicitudes no fueron atendidas.

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Al final, tras buscarlo en múltiples oportunidades, uno de los integrantes del programa logró presentarle la situación. Fue en ese momento cuando los resultados que habían definido para el evento comenzaron a cambiar. Originalmente el evento iba a llamarse "Encuentro de Saberes y experiencias"; sin embargo, durante la reunión con Vélez supieron que la ministra de Cultura, Paola Holguín, desaprobaba la palabra "saberes", por lo que se les pidió retirarla, según relataron. Adicionalmente, las fuentes consultadas afirmaron que Vélez había exigido que se cambiara la línea de investigación "Lenguas indígenas, justicia social y reparación" por "Lenguas nativas amenazadas por el terrorismo".

Este cambio generó rechazo al interior del programa. "En ese momento dejamos de sentir el evento como nuestro. Nos encontramos con una politización del encuentro y con una instrumentalización de los indígenas, del programa y sus integrantes para fines ajenos a los principios y la misión que rigen el instituto", afirmó una de las fuentes consultadas. "La imposición de esta línea temática y el planteamiento del término terrorismo, que además es muy vago en la afectación de las lenguas indígenas, no son solo arbitrarios, sino que también están desconectados de la historia de las lenguas indígenas de Colombia. Es preocupante porque si no hay un criterio de la dirección, ¿qué podemos esperar de todo lo que se desprende y depende de las decisiones del director?", continuó.

De acuerdo con una de las fuentes, no hay pruebas científicas de que el "terrorismo" sea la causa principal de la desaparición de las lenguas nativas. "Lo que sí está probado es que la castellanización de las personas de pueblos indígenas fue uno de las mayores causas de la reducción la diversidad lingüística en Colombia, y hay evidencias, por ejemplo, en la constitución de 1886, en la que se hablaba de los indígenas como ‘salvajes’ y se le otorgaron concesiones a la iglesia y esta se convirtió en la segunda causa de la pérdida de la diversidad lingüística. La iglesia quedó encargada de la educación de los ‘salvajes’ para la civilización. El idioma en el que se enseñaba era el español y se prohibió que hablaran en sus lenguas. Esto se tumbó más adelante por otros autos de la Corte Constitucional. Sin embargo, la mayor causa probada de la reducción de las lenguas indígenas en Colombia ha sido la castellanización", afirmó una de las fuentes consultadas.

Aunque, según conoció El Espectador, desde el equipo se propusieron otras alternativas, al final, la convocatoria se publicó con la versión de Vélez, lo que ocasionó que el equipo del Programa de Documentación de Lenguas Nativas optara por desligarse del evento.

🌱 ¿Tienes una propuesta de investigación relacionada con procesos de documentación, enseñanza o transmisión de lenguas indígenas, criollas y romanés en Colombia? ¡Esta convocatoria te interesa! pic.twitter.com/RaI93CVhwf — Instituto Caro y Cuervo (@CaroyCuervo) October 19, 2026

Ese suceso se suma a una denuncia presentada por una lingüista ante el comité de género del Instituto por presunta estigmatización por parte de Vélez, quien, según se lee en el documento, llamó a la funcionaria "guerrillera" frente a diferentes integrantes del instituto. La funcionaria señaló que esto pone en riesgo su integridad y seguridad debido a la gravedad de la etiqueta en los territorios que visita como parte de su trabajo. "Esto me pone en un peligro grandísimo. Las comunidades indígenas saben que por mucho menos han matado a varios. Simplemente decir que apoyo las masacres o que soy supuestamente guerrillera interrumpe el trabajo que he hecho durante los últimos 23 años y daña la confianza que he desarrollado con ellos. Los que me conocen saben que nada de lo que se ha dicho de mí es cierto, pero con otros, a quienes estoy conociendo, crea una desconfianza absoluta y me pone en un altísimo riesgo", dijo la lingüista.

Con estos antecedentes, algunos funcionarios han expresado preocupación por el futuro de este programa. Por el momento, desconocen qué pueda suceder con este, ya que no han recibido información por parte de la dirección y tampoco saben si les asignarán presupuesto para 2027. "Queda uno muy preocupado y con mucha incertidumbre de no saber qué pueda pasar con el programa y la nueva dirección que llegó muy cerrada al diálogo y a sentarse y escuchar las voces de las diferentes personas que integran el instituto", afirmó una de las fuentes. Además, mencionaron que desde la subdirección tampoco hay claridad sobre lo que viene para este programa.

"Ya registramos tres acciones principales del instituto para el próximo año: las maestrías, los programas de enseñanza de español como segunda lengua que hay en otras partes del mundo del instituto y plataformas y repositorios. Eso puede significar cualquier cosa, pero no necesariamente significa que el programa esté protegido o que vaya a seguir existiendo", finalizaron.

Este programa fue lanzado oficialmente en febrero de 2025. De acuerdo con la lingüista, han logrado desarrollar y lanzar el primer repositorio de lenguas indígenas de Colombia. En este momento están a la espera de la publicación de una serie de cartillas desarrolladas por los investigadores indígenas que hacen parte del equipo y, además, han trabajado en la documentación exhaustiva de las lenguas indígenas en formato audiovisual y en la mejor calidad posible. "Por ejemplo, hay muchos pueblos en donde ya se están dejando de hacer ceremonias tradicionales o los cantos los saben algunas pocas personas viejas. Entonces se empiezan a dejar registros de esto. Esta documentación es llevada a cabo por miembros de los propios pueblos; hay un investigador por cada pueblo asociado que la lleva a cabo. Para este ejercicio, ese investigador tiene que tomar decisiones sobre qué se graba, cómo se graba, cuándo se graba, hacia dónde va el proyecto; tiene que tomar también decisiones éticas sobre cómo respetar a las comunidades y asegurar que lo que se está haciendo va en beneficio de los pueblos", afirmó. Según contó, además, también tienen como objetivo la formación y comenzaron a realizar una actualización del Mapa de la Diversidad Lingüística en Colombia.

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