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El Instituto Caro y Cuervo y el futuro incierto de la documentación de lenguas indígenas

Integrantes de esa institución expresaron preocupación por el destino del Programa de Documentación de Lenguas Nativas, luego de que, según contaron fuentes a El Espectador, tuvieran problemas con el director Sergio Esteban Vélez para el evento de cierre de año. Ese suceso se suma a una denuncia presentada por una lingüista ante el comité de género del Instituto por presunta estigmatización.

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Redacción Cultura
La sede norte del Instituto Caro y Cuervo está ubicada en el fragmento de una de las más tradicionales haciendas sabaneras de los siglos XVIII y XIX, La hacienda Yerbabuena.
La sede norte del Instituto Caro y Cuervo está ubicada en el fragmento de una de las más tradicionales haciendas sabaneras de los siglos XVIII y XIX, La hacienda Yerbabuena.
Foto: Mauricio Alvarado

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El Instituto Caro y Cuervo enfrenta nuevos cuestionamientos. Integrantes del Programa de Documentación de Lenguas Nativas han expresado preocupación frente a la sostenibilidad y el futuro de este programa que, según relataron fuentes que pidieron la reserva de su identidad, hace parte de la misionalidad del instituto.

Uno de los sucesos que activó las alarmas fue la manera en la que desde la dirección se abordó y desarrolló el evento de fin de año del programa, según relataron. Tras el anuncio de la convocatoria del Encuentro de Experiencias…

Por Redacción Cultura

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