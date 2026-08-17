El juego de la vida de Andrés Ruiz

Andrés Ruiz es un cinematógrafo y documentalista colombiano. Foto: Ilustración Carlos Díaz

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En “Cinema Paradiso”, Giuseppe Tornatore cuenta la historia de Salvatore, un director de cine que, después de muchos años lejos de casa, recibe la noticia de la muerte de Alfredo, el proyeccionista del pequeño cine de su pueblo. Durante su infancia, ese hombre le había enseñado a mirar películas, a manejar un proyector y a imaginar una vida distinta a la que parecía estar destinada para él.

Mario Andrés Ruiz escogió “Cinema Paradiso” para este episodio de El refugio de los tocados. Ruiz es periodista, guionista y realizador. Ha trabajado en televisión, prensa, radio e internet, y ha dirigido comerciales, cortometrajes, videoclips y documentales. Su película más reciente es “El juego de la vida”, un documental que necesitó catorce años para poder ser contado.

Durante todo ese tiempo, Ruiz siguió a cinco familias colombianas que intentaban salir adelante mientras sus vidas cambiaban frente a la cámara. El documental parte de una pregunta: ¿hasta qué punto el lugar en el que nacemos, la familia a la que pertenecemos y las oportunidades que recibimos determinan aquello que podemos llegar a ser?

Porque en “El juego de la vida” no todos comienzan la partida con las mismas cartas. Y, mientras pasan los años, la película observa la distancia que puede existir entre esforzarse por cambiar una vida y tener realmente las condiciones para conseguirlo.

Tal vez ahí aparezca un puente con “Cinema Paradiso”.

Las dos películas observan a personas enfrentadas al lugar del que vienen y a la posibilidad de construir una vida diferente. Las dos necesitan del paso del tiempo para entender qué ocurrió con esas vidas. Y las dos, de maneras muy distintas, se preguntan cuánto de nuestro origen permanece con nosotros incluso después de haber partido.

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