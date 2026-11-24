La premiación, organizada por la edición en español de la revista Rolling Stone, reconoce a producciones y creadores hispanohablantes de la música, el cine, la televisión, entre otras. Para…

"El juego de la vida", documental dirigido Andrés Ruiz, fue nominado a loa Premios Rolling Stone en Español 2026, en la categoría Película Documental del Año. El filme producido por Séptima Films en alianza con la Universidad de los Andes, recibió dos galardones en los Premios Macondo en las categorías de Mejor Largometraje Documental y Premio del Público.

La premiación, organizada por la edición en español de la revista Rolling Stone, reconoce a producciones y creadores hispanohablantes de la música, el cine, la televisión, entre otras. Para esta edición se premiarán 27 categorías en Ciudad de México el 25 y 26 de noviembre.

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El documental surgió de una investigación de la Facultad de Economía sobre pobreza, desigualdad y movilidad social, en la que Ruiz y su equipo visitaron a cuatro familias en situación de pobreza durante casi 15 años de rodaje. Cada tres años, el equipo buscaba a las familias participantes en Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia, Córdoba y Bogotá.

"El juego de la vida" compite contra otras diez producciones en las que se evaluará la calidad de la investigación, la narrativa, la realización y la relevancia artística, social y cultural de las obras documentales. Los demás nominados son: "Flamingos: la vida después del meteorito" de Lorenzo Hagerman, "Flores para Antoni" de Elena Molina e Isaki Lacuesta, "Hasta que me quede sin voz" de Mario Forniés y Lucas Nolla, "Llamarse Olimpia" de Indira Cato, "Mi pecho está lleno de centellas" de Gal S. Castellanos, "Mickey" de Dano García, "Nuestra tierra" de Lucrecia Martel, "Pola Weiss" de Alejandra Lucía Arrieta y "Runa Simi" de Augusto Zegarra.

“Para mí es muy importante ver que una investigación académica haya logrado impactar en un país, poner sobre la mesa una conversación importante para la sociedad y, sobre todo, que mucha gente la vea y genere reflexiones necesarias para transformar nuestro país”, dijo Andrés Ruiz Zuluaga, director de El juego de la vida, a El Tiempo.

Ruiz exploró las dinámicas sociales y económicas en las que diferentes personas nacen en Colombia y cómo esto afecta el desarrollo de su vida a partir del estudio en el que se embarcó con la Universidad de Los Andes en 2009. Con el proyecto se realizaron encuestas a 10.000 familias en diferentes regiones del país y el director y periodista tuvo la idea de grabar a algunas de ellas para generar un documental. Las grabaciones comenzaron en 2010 con 50 familias que fueron seleccionadas para esta iniciativa. Cada tres años Ruiz registró los cambios.

En 2023, el director culminó las grabaciones y en 2024 decidió convertirlas en un documental que “no mostrara la visión de los economistas, sino la del periodista que vivió esas experiencias y estuvo en el territorio", dijo a El Espectador en mayo.

El equipo se enfrentaba a diferentes desafíos. Ruiz recordó la manera en la que abordaba a las familias con las que trabajaría: “Ese día llegaba solo y conversaba con ellos. Les proponía la idea de estar en el documental. Así escogimos a las 50 familias al principio. De ahí en adelante, cada tres años íbamos, pero les mostrábamos las grabaciones de antes para que ellos vieran lo que iba a pasar en cámara y lo que estaba quedando archivado. Así fue siempre la conversación. Durante los 14 años de grabación generamos muchos lazos de confianza y amistad. Mildred, una de las protagonistas, nos ha acompañado a muchas de las charlas. Donny, su hijo, incluso es nuestro vocero en Medellín”.

El filme estuvo en cartelera en las salas de cine colombianas durante varias semanas y, actualmente, está disponible en Amazon Prime Video.

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