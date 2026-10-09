“El Mamm fue el resultado de unas discusiones generadas por las bienales de los años 60, y con esta decisión quisimos retornar a esa historia, pero también abrir la posibilidad de que sea más frecuentado y más abierto, no solo al mundo, sino a los antioqueños”, dijo Rave a El Colombiano.

El Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) se convertirá entre mayo y junio de 2027 en la sede central de la Bienal de Arte de Antioquia y Medellín, según confirmó el director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Roberto Rave Ríos.

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El MAMM será la sede central de la Bienal de Arte de Antioquia y Medellín 2027

Aunque el MAMM actuará como eje central de la bienal, no será su única sede. El Museo de Antioquia y el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe también serán anfitriones del evento artístico, al igual que otros territorios del departamento.

Según informaron hace unas semanas, la bienal se desarrollará alrededor del eje curatorial "Cohabitar mundos comunes", el cual fue formulado por los curadores Sara Garzón y Juan Pablo García Sossa, ambos de Colombia, Amanda Sroka, de Estados Unidos, y Claudia Segura, de España. Con esta se propone un diálogo entre arte, las formas de habitar el mundo, el conocimiento y el territorio.

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Además de las sedes anunciadas, los curadores propusieron la realización de la Ruta BIAM con la que se realizará un recorrido por las subregiones de Antioquia. Esta iniciativa ha permitido que el equipo curatorial visite los espacios culturales de Medellín, al igual que poblaciones como El Retiro, Jardín, Apartadó, Titiribí, Santa Fe de Antioquia y Necoclí, con el objetivo de comprender el departamento desde la memoria y prácticas culturales.

“Me atrae mucho este proyecto de región y cómo se conecta con un discurso planetario, pero también cómo se encuentran los saberes en lo mundano, en el parchar, la juntaza, los saberes que están en el bordillo y no solamente en el centro”, dijo Juan Pablo García a El Colombiano.

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