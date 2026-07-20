Sofonisba Anguissola: la mujer que desafió al Renacimiento

Se estima que la pintora italiana Sofonisba Anguissola nació en el año 1532. Foto: Wikimedia Commons

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«El arte requiere más que naturaleza: necesita estudio, ejercicio y diligencia.»

— Giorgio Vasari

Cuando se evoca el Renacimiento italiano, la memoria colectiva dirige casi de inmediato la mirada hacia Leonardo, Miguel Ángel, Rafael o Tiziano. Sus nombres definieron el canon artístico occidental. Sin embargo, entre esos gigantes hubo una mujer que conquistó un espacio reservado casi exclusivamente a los hombres. No fundó una escuela ni pintó los frescos monumentales que inmortalizaron a sus contemporáneos, pero abrió un camino que hasta entonces parecía imposible. Su nombre fue Sofonisba Anguissola (1532-1625), una de las pintoras más importantes del Renacimiento italiano y una de las primeras artistas europeas en alcanzar reconocimiento internacional gracias únicamente a su talento.

Durante siglos su nombre permaneció eclipsado por la fama de los grandes maestros. Muchas de sus obras fueron atribuidas erróneamente a pintores como Tiziano o Alonso Sánchez Coello, mientras otras desaparecieron en incendios o quedaron dispersas entre colecciones privadas. Solo las investigaciones del siglo XX permitieron restituirle el lugar que le corresponde: el de una auténtica protagonista del Renacimiento.

Sofonisba nació en 1532 en Cremona, en el seno de una familia noble —la tradición familiar sostiene un remoto origen bizantino, aunque el dato no está plenamente documentado— posteriormente vinculada a Piacenza. Su padre, Amilcare Anguissola, sin ser especialmente rico, profesaba una honda admiración por las letras y las artes. Influido por los ideales humanistas de Baldassare Castiglione en Il Cortegiano, tomó una decisión extraordinaria para su época: ofrecer a sus hijas una educación reservada casi siempre a los varones de la nobleza.

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Aquella elección transformó el destino de Sofonisba. Mientras la mayoría de las mujeres del siglo XVI estaban destinadas al matrimonio o a la vida religiosa, ella recibió formación en literatura, música, dibujo y pintura. Cuatro de sus hermanas cultivaron también el arte, aunque ninguna alcanzaría la proyección internacional de la primogénita. Con apenas catorce años inició su aprendizaje con Bernardino Campi, figura central del manierismo lombardo, y luego con Bernardino Gatti —Il Sojaro—, discípulo de Correggio, de quien heredó la sutileza del claroscuro. De esas enseñanzas surgió una artista cuya virtud principal no fue solo la perfección técnica, sino una extraordinaria capacidad para penetrar en la psicología de sus modelos: mientras el retrato cortesano de la época transmitía solemnidad y distancia, sus figuras parecían respirar frente al espectador.

El reconocimiento llegó pronto. Amilcare envió algunos dibujos de su hija a Miguel Ángel Buonarroti, entre ellos uno célebre en el que aparecía su hermano menor llorando tras ser mordido por un cangrejo. El maestro florentino, impresionado, comenzó a intercambiar dibujos y observaciones con la joven artista. Aunque nunca fue su discípula formal, recibió de él consejos que impulsaron su desarrollo y constituyeron un reconocimiento excepcional para una mujer en la Italia del Cinquecento. Poco después, Giorgio Vasari la incluyó en la segunda edición de “Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos”, elogiando la originalidad de sus retratos y la naturalidad con que transmitía la personalidad de sus modelos.

El punto culminante de su carrera llegó en 1559, cuando fue llamada a la corte de Felipe II para servir como dama de honor de la joven reina Isabel de Valois. Además de sus funciones cortesanas, se convirtió en profesora de dibujo de la reina y retratista de la familia real. Durante casi una década retrató a Felipe II, a Isabel de Valois y a las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela con una elegancia serena que trascendía el rígido protocolo, incorporando una profundidad emocional infrecuente entre sus contemporáneos. Con Isabel de Valois nació además una sincera amistad; su muerte en 1568 marcó profundamente a la pintora y cerró la etapa más brillante de su estancia en España.

Años después contrajo matrimonio con el noble siciliano Fabrizio de Moncada, unión favorecida por la Corona, que continuó otorgándole una pensión en reconocimiento a sus servicios. Tras enviudar, volvió a casarse con el comerciante genovés Orazio Lomellini, con quien encontró estabilidad. Se estableció entre Sicilia y Génova, donde siguió pintando y enseñando, y donde recibió la visita de artistas y viajeros fascinados por su fama. En 1624, ya anciana, recibió al joven Anton van Dyck, quien dejó constancia en su cuaderno de viaje de la lucidez con la que Sofonisba seguía analizando la pintura y aconsejando a las nuevas generaciones —las fuentes varían sobre su edad exacta en ese encuentro, aunque todas coinciden en su asombrosa vigencia intelectual—. Aquel episodio simboliza el puente entre el Renacimiento y el Barroco. Su influencia llegó también hasta Peter Paul Rubens, quien estudió y copió algunos de sus retratos, en especial el de Isabel de Valois.

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Pero su mayor legado no reside únicamente en la calidad de sus pinturas. En una época en que las mujeres tenían prohibido asistir a clases de anatomía o competir por grandes encargos religiosos, Sofonisba construyó una carrera internacional basada exclusivamente en su talento, demostrando que una mujer podía trabajar para las principales cortes europeas y obtener el reconocimiento de los mayores maestros de su tiempo. Su ejemplo abrió camino a figuras como Lavinia Fontana, Fede Galizia y, décadas más tarde, Artemisia Gentileschi.

Paradójicamente, tras su muerte el 16 de noviembre de 1625, gran parte de ese reconocimiento se desvaneció: varias obras siguieron atribuidas a pintores masculinos, y otras se perdieron en incendios ocurridos en la corte española durante el siglo XVII. Solo el renovado interés por la historia de las mujeres permitió reconstruir su catálogo. Hoy se le atribuyen más de cincuenta pinturas conservadas en museos de Italia, España, Francia, Austria, Polonia, Hungría y el Reino Unido.

La historia de Sofonisba Anguissola trasciende la biografía de una pintora excepcional: es la historia de una mujer que conquistó el respeto de Miguel Ángel, el reconocimiento de Vasari y la admiración de Van Dyck y Rubens, y que allí donde la sociedad veía límites, ella encontró oportunidades. Cinco siglos después, su obra sigue recordándonos que el Renacimiento no fue solo la época de los grandes genios masculinos: fue también el escenario en el que una mujer, armada de un pincel, demostró que el talento y la disciplina no reconocen género.

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