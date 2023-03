El mundo es tartamudo (Opinión)

Es extraño. Solo el 1% de los adultos tartamudean, sienten la ansiedad de estar persiguiendo sílabas que no llegan y la desesperación de aferrarse a otras que se repiten sin cesar. Y, sin embargo, ese otro 99% también, alguna vez en la vida, sufre la ansiedad de no encontrar las salidas o las soluciones a las palabras que se escapan para no volver.