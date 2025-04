El mundo político y cultural reacciona a la muerte de Mario Vargas Llosa

En 2014 fui invitado por Mario Vargas Llosa a su apartamento de Lima, Perú.

Me invitó a adaptar para la TV su obra “Travesuras de la niña mala”.

Aunque estábamos en orillas ideológicas distintas hicimos un buen equipo de trabajo. Al final no se hizo pero me queda el recuerdo de… pic.twitter.com/aoFmnfqkYM