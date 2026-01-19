Logo El Espectador
El Museo de Louvre no abrirá este lunes 19 de enero por huelgas de sus trabajadores

La institución no estará disponible hoy debido a las protestas de más de 2.000 de sus funcionarios que exigen mejores condiciones de trabajo.

Redacción Cultura y EFE
19 de enero de 2026 - 01:00 p. m.
Los trabajadores del Louvre mantienen su protesta desde diciembre de 2025.
Foto: EFE - Teresa Suarez
El museo del Louvre, el más grande y visitado del mundo, continúa en el ojo del huracán por las múltiples polémicas que enfrenta desde octubre de 2025. El robo de joyas perpetrado en ese momento dejó en evidencia la falta de condiciones en las que se encontraba la institución y precisamente por eso hoy más de 2.000 de sus funcionarios permanecen en huelga.

El museo anunció este lunes que permanecerá cerrado durante esta jornada con motivo de la protesta que mantienen de forma intermitente sus trabajadores desde el pasado diciembre.

Este cierre se suma al que se produjo el pasado 12 de enero por el mismo motivo, después de que los sindicatos retomaran sus actividades tras el descanso de las fiestas. Desde entonces, se han movilizado alrededor de 2.200 trabajadores que reclaman mejoras en su situación laboral y de seguridad, tras el robo de octubre pasado de ocho joyas de la Corona de Francia y que aún no han sido localizadas.

Además, han reclamado por el reciente cambio de tarifas que la institución acaba de poner en vigor para los visitantes fuera de la Unión Europea. Ahora estos turistas deberán pagar EUR 32 para ingresar a las instalaciones. Esta medida afectará a alrededor del 40 % de los visitantes que recibe el Louvre.

La protesta sindical ha motivado en la mayor parte de los días una apertura parcial para que los visitantes pudiesen recorrer al menos las salas que exponen sus piezas más conocidas, desde la Gioconda a la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia.

“Las personas que hubieran reservado una visita para el día de hoy serán reembolsados de forma automática, ningún trámite es necesario”, señaló el museo en redes sociales, en un mensaje publicado en francés y en inglés.

El cierre implica que el Louvre no volverá a abrir sus puertas hasta, al menos, el próximo miércoles, dado que el martes es el día habitual de descanso del museo.

Por Redacción Cultura

Por EFE

