El Museo Nacional recibirá la demanda que permitió el matrimonio igualitario en Colombia

07 de abril de 2016. Un grupo personas se manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia a favor de la aprobación del matrimonio igualitario. Foto: OSCAR PEREZ

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Adriana González y Marcela Rojas no se casaron con un vestido blanco. “La jueza nos dijo que nos fuéramos en jean, que no nos presentáramos vestidas de novias. Que fuéramos sin niños, pero acompañadas, ojalá por alguien que nos pudiera defender, porque era muy probable que nos atendieran en la entrada del juzgado”, recordó Rojas. Ellas fueron las primeras mujeres en contraer matrimonio civil en el país, pocos años antes de que la Corte Constitucional sentenciara al respecto.

Como ellas, cientos de personas habían sufrido el rechazo y la discriminación por querer formalizar su unión ante la ley, y si bien la sentencia SU-214 de 2016 no acabó con eso, sí fue un paso más en la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+. Por eso, este domingo 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, la organización Colombia Diversa entregará al Museo Nacional la demanda que en 2010 puso a andar el proceso para que las parejas del mismo sexo pudieran casarse por lo civil y que culminó en la corte seis años después.

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“Para el Museo Nacional de Colombia es un honor recibir este documento histórico que habla de las memorias de una comunidad que luchó por la igualdad de derechos en el país. Su voz y su relato enriquecen este museo de la nación, un museo en donde cabe la diversidad de toda la ciudadanía”, afirmó Katia González Martínez, directora (e) del Museo Nacional de Colombia.

El evento de entrega, que se realizará en el atrio del Museo Nacional de Colombia a las 11:00 a. m., será una celebración de los 10 años de ese hito y contará con la presencia de cuatro parejas que han accedido a este derecho: Adriana González y Marcela Rojas; Manuel Páez y Felipe Sánchez; José Luis Bautista y Jaime Alberto Beltrán; y Alexa Rochi e Ivonne Alonso-Mondragón, todas activistas de los derechos LGBTIQ+ en Colombia.

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Por su parte, Marcela Sánchez, directora ejecutiva de Colombia Diversa, expresó: “ante amenazas tan inminentes de retroceso tras la reciente elección presidencial, hoy más que nunca es necesario preservar las memorias LGBTIQ+ junto a los argumentos que hemos usado para conseguir nuestros derechos, para que así queden como testimonio y puedan usarse como recurso para las presentes o futuras generaciones cuando se requiera”.

Desde la sentencia SU-214 de 2016 más de 18.000 parejas del mismo sexo han ejercido su derecho al matrimonio civil. Sin embargo, organizaciones como Colombia Diversa advierten que todavía existen trabas y acciones discriminatorias para quienes inician este proceso, por lo que consideran imperativo preservar este tipo de documentos, no solo por su valor histórico, sino por su vigencia en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

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