El papa León XIV se reunió con directores de los museos más importantes del mundo

"Gracias a su trabajo y a su pasión, saben bien que cada museo es un lugar de memoria, belleza e historia, que fomenta los encuentros entre generaciones y promueve la…

El sumo pontífice se reunió con el Grupo Bizot, integrado por los directores de algunos de los museos más importantes del mundo, en una audiencia que se realizó en el Vaticano. Entre los presentes se encontraban los directores de museos como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el Rijksmuseum en Ámsterdam, el Victoria & Albert Museum (V&A) en Londres, entre otros.

"Gracias a su trabajo y a su pasión, saben bien que cada museo es un lugar de memoria, belleza e historia, que fomenta los encuentros entre generaciones y promueve la cultura y la creatividad humana", afirmó el papa León XIV en su discurso.

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La temática por la cual el grupo, también conocido como el Grupo Internacional de Organizadores de Grandes Exposiciones, se reunió fue la "Materialidad". El papa León XIV la definió como un interés particular que va más allá de "explorar la relación entre un objeto y la interpretación de una obra de arte, pero también reflexionar sobre la cualidad distintiva de la materia como el lugar en el que Dios eligió revelarse", dijo.

Para el sumo pontífice, la materia es un regalo confiado a nuestro cuidado y un artista puede transformar lo que tiene a la mano y convertirlo en un relato para otro. "De esta manera, el esfuerzo cultural pone de manifiesto la belleza de la creación", afirmó. Además, se refirió a la maleabilidad de la materia y a cómo un artista la puede moldear de acuerdo a su intuición. "El arte es un proceso creativo mediante el cual los seres humanos, imitando la obra de Dios, dan forma a la materia y la dotan de un significado trascendente. De este modo, las obras de arte se convierten en signo de esa belleza que reaviva los ojos del corazón y la mente, guiando al ser humano hacia lo sublime", aseguró.

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Más allá de los aspectos físicos, la "materialidad" también la interpretó como parte de la memoria. "Las obras conservadas en los museos dan testimonio de una historia que interpela a cada persona, de generación en generación. Los objetos de los museos ofrecen así al presente la sabiduría del pasado. La Iglesia, como peregrina a través del tiempo, ha entendido el arte precisamente de esta manera: no como mero esteticismo, sino como un medio para proclamar el Evangelio a través de la belleza", dijo.

Este mensaje fue destacado por Tristram Hunt, director del V&A, en una publicación compartida en redes sociales. “Un mensaje refrescantemente seguro y sin duda diferente a los comentarios habituales, sobre todo para la inauguración de la Semana Frieze [en Londres]”, escribió.

Este discurso se suma a otras declaraciones que ha realizado el papa y que han sido compartidas a través de redes sociales, en las que ha defendido el arte y a los artistas. "La Iglesia los necesita. Esto es especialmente cierto en esta era de inteligencia artificial, en la que necesitamos urgentemente distinguir el arte humano de lo que producen las máquinas. Existe una diferencia ontológica —incluso anterior a la estética— entre el arte y lo que una máquina puede generar mediante cálculos estadísticos basados en millones de imágenes creadas por otros", dijo.

Además, en comentarios recientes, el sumo pontífice citó su encíclica "Magnifica Humanitas" y afirmó: “Los algoritmos carecen de la chispa humana, mientras que la cultura y el arte auténticos conservan esta chispa".

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