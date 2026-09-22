El periodista Yamid Amat se encuentra hospitalizado en Unidad de Cuidados Intensivos

La información fue divulgada inicialmente por Canal 1, medio en el que consolidó buena parte de su trayectoria y donde fundó con Juan Gossaín el noticiero CM&, que en noviembre de 2024 hizo su última transmisión. De acuerdo con el reporte, Amat ingresó al centro médico en las últimas horas y permanece bajo observación de…

El periodista y locutor colombiano Yamid Amat, de 84 años, permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según se conoció este 22 de septiembre.

La información fue divulgada inicialmente por Canal 1, medio en el que consolidó buena parte de su trayectoria y donde fundó con Juan Gossaín el noticiero CM&, que en noviembre de 2024 hizo su última transmisión. De acuerdo con el reporte, Amat ingresó al centro médico en las últimas horas y permanece bajo observación de especialistas. Su esposa y su hijo lo acompañan durante su hospitalización.

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Desde hace varios años, el periodista padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una condición que afecta el funcionamiento de los pulmones y puede dificultar la respiración. Según versiones que han circulado, su hospitalización podría estar relacionada con una afectación pulmonar. Sin embargo, la Fundación Santa Fe no ha entregado información oficial sobre su estado de salud ni sobre las razones de su ingreso.

Sobre su estado, según el reporte del medio, se dio a conocer que el hombre "es atendido y recibe atención médica por parte de un equipo especialista de la institución". La noticia de su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos se conoció en la mañana de este 22 de septiembre.

Con más de seis décadas de trayectoria, Amat es una de las figuras más reconocidas del periodismo colombiano. Inició su carrera en la Emisora Monserrate a mediados de los años 1960. A lo largo de su carrera ha trabajado en prensa, radio y televisión y ha dirigido algunos de los espacios informativos más recordados del país.

Amat ha sido considerado como uno de los periodistas más importantes de la historia del país por la manera en la que abordó y cambió la forma en la que se hacía radio y televisión en Colombia. Incursionó en la televisión con el Noticiero TV Sucesos, mientras también se desempeñaba como comentarista de Radiosucesos, de RCN Radio. Ha sido denominado por algunos como el "maestro de las entrevistas" por sus conversaciones con jefes de Estado, celebridades y una gran cantidad de personalidades.

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