El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), en su última reunión del año, dio concepto favorable para avanzar en el reconocimiento del porro caribeño como patrimonio cultural inmaterial de la Nación. Aglaé Caraballo, viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, informó que a través de ese concepto favorable se aprobó la inclusión del porro caribeño en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la nación.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Según relató la viceministra, este reconocimiento se dio tras ocho años de trabajo y con la aprobación, se habilita la formulación del Plan Especial de Salvaguarda. El proceso de reconocimiento fue impulsado por el Colectivo de Gestores Culturales de San Pelayo y la Mesa Regional del Porro, con la participación de organizaciones culturales e instituciones de Córdoba, Sucre y Bolívar.

“Soy artista y portadora de esta manifestación por más de 30 años, y tener la oportunidad de presidir este Consejo me emociona profundamente, porque es una forma de dignificar la trayectoria de cientos de artistas y músicos que han hecho del porro un ritmo grande de Colombia”, expresó la viceministra Aglaé Caraballo Mercado.

Esta expresión cultural, resultado del mestizaje regional, comprende tres subgéneros: porro tapao, porro palitiao y porro sabanero. También integra el baile en pareja, los vestuarios, los guapirreos, los pregones y los saludos. Su práctica permanece viva en ruedas de fandango, alboradas y fiestas patronales, así como en los saberes relacionados con la construcción de instrumentos y la formación musical.

Durante la sesión, que se llevó a cabo en el Colegio Mayor de San Bartolomé, en Bogotá, se realizó una muestra musical y dancística que estuvo a cargo de la banda 20 de diciembre de Cotorra, Córdoba, y un grupo de bailadores de Bolívar y Sucre.

"El porro es una identidad cultural de historia, pasión, música y cultura que estamos presentando y ha sido incluida para que el país la tome con la misma emoción y que se convierta en ese ejemplo de tradición, patrimonio y salvaguardia para que Colombia entera la viva y la goce", afirmó Lucy García Montes, gobernadora del departamento de Sucre.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

