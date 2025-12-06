“Esperamos que Alemania devuelva nuestro patrimonio”, Petro sobre estatuas de San Agustín

Hace 30 años la UNESCO incluyó en la lista de Patrimonio Mundial a los parques arqueológicos de San Agustín, Alto de los Ídolos, Alto de las Piedras y Tierradentro. Foto: ICANH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde el pasado 4 de diciembre se está llevando a cabo en San Agustín (Huila) el evento Parques con Memoria, con el que se celebran los 30 años de la inclusión a la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco de los parques arqueológicos de San Agustín, Alto de los Ídolos, Alto de las Piedras y Tierradentro, al igual que los 80 años del Parque Arqueológico de Tierradentro y 90 años del Parque Arqueológico de San Agustín.

En el marco de este evento, participaron altos funcionarios del gobierno al igual que representantes de varias instituciones que hablaron sobre la importancia de la preservación del patrimonio cultural de esta región. En su turno, el presidente Gustavo Petro se refirió a las acciones que se han venido adelantando junto con el gobierno alemán para que retornen a Colombia las 21 estatuas que fueron sacadas del país por el etnólogo Konrad Theodor Preuss hace ya más de un siglo.

“El Parque Arqueológico de San Agustín ha visto a las poblaciones que hicieron las estatuas de piedra y ha visto pasar la historia de los seres humanos en este territorio. Esos ancestros están en su obra y en nuestra sangre y esa obra, que está fuera de Colombia, tiene que ser recuperada”, afirmó el mandatario. “Se trata de una reivindicación propia de la identidad nacional. Esperamos que Alemania nos devuelva nuestro patrimonio, que es de toda Colombia, pero debe llegar aquí, a San Agustín”, agregó.

Por su parte, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, expresó que si la Unesco declaró como Patrimonio Mundial en 1995 a los parques arqueológicos de San Agustín, Alto de los Ídolos, Alto de las Piedras y Tierradentro, “significa que tenemos la soberanía de nuestro patrimonio y el derecho de tenerlo con nosotros para investigarlo y develar los secretos que aún están en nuestra historia”.

¿Por qué se llevaron estatuas de San Agustín a Alemania?

En 1913, el etnólogo Konrad Theodor Preuss viajó al país con el objetivo de estudiar la arqueología de esta zona del país. El problema fue que, a su retorno, decidió llevar consigo algunas de las piezas que hacían parte de su investigación. Desde entonces, parte del patrimonio cultural colombiano quedó atrapado en el país europeo y hasta el día de hoy no se ha logrado recuperar.

Sin embargo, en los últimos años el tema ha vuelto a ponerse sobre la mesa gracias a varios esfuerzos por concretar la repatriación de las piezas. Uno de ellos fue una visita de Lars Christian Koch, entonces director del Museo Etnológico de Berlín, al Parque Arqueológico San Agustín, en 2023. Durante su viaje, el académico aseguró que su institución tenía todas las intenciones de retornar las piezas.

Ahora, con menos de un año restante de mandato, el presidente Gustavo Petro está presionando con más fuerza para que el regreso de las estatuas (o algún avance significativo en el proceso) se concrete antes de su salida de la casa de Nariño. Aunque, cabe aclarar, este ha sido uno de los puntos de su agenda durante su mandato, como lo señaló Alhena Caicedo Fernández, directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH. Según afirmó durante el evento Parques con Memoria, el Gobierno Nacional ha tenido “voluntad política de traer las estatuas que se encuentran fuera de nuestro país, acto que refleja el reclamo que han hecho las comunidades locales y se ha manifestado, incluso, ante la opinión pública”.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖