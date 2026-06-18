El primer documental dirigido por C. Tangana llega a Colombia: así puede verlo

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
“La guitarra flamenca de Yerai Cortés”, documental dirigido por Antón Álvazrez, mejor conocido como C. Tangana, se estrenará hoy en Cine Colombia. El filme, opera prima del cantante, explora la vida de uno de los exponentes del flamenco contemporáneo, el guitarrista Yerai Cortés. Sin embargo, a medida que avanza la historia, el largometraje se convierte en una investigación alrededor de la memoria y la familia.
La película fue estrenada en 2024 en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en el que inauguró la sección “New Directors” y recibió una mención especial del jurado. Además, obtuvo dos Premios Goya en 2025: Mejor Documental y a Mejor Canción Original por “Los Almendros”.
Le sugerimos: Mamá e hija conversan sobre el progresismo, una invitación
Este largometraje surgió luego de que C. Tangana conociera a Yerai Cortés y, fascinado por su talento e historia familiar, decide seguirlo para mostrar quien es y, al mismo tiempo, grabar un álbum que lleva el mismo nombre del documental.
El filme “funciona también como una pieza complementaria al primer álbum de Yerai Cortés del mismo nombre. Mientras la música permite escuchar las emociones y recuerdos que marcaron su vida, el documental revela las historias que existen detrás de cada composición. Ambas obras construyen un retrato artístico y personal donde las canciones se convierten en la banda sonora de una búsqueda de identidad y memoria”, detalló Cine Colombia en un comunicado.
Le recomendamos: Hallan en Inglaterra una estructura 500 años más antigua que Stonehenge alineada con el sol
Por el momento, el documental estará en salas una semana. Sin embargo, su permanencia en carteleras podría extenderse más tiempo. “La guitarra flamenca de Yerai Cortés” podrá verse en salas de Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Bucaramanga, Manizales, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Pereira, Chía y Popayán.
A continuación, conozca las salas por ciudad.
Barranquilla: Buenavista
Bogotá: LUMINA, Andino, Avenida Chile, Calle 100, Centro Mayor, Embajador, Unicentro
Bucaramanga: Cacique
Cali: Chipichape, Unicali
Cartagena: Bocagrande
Chía: Centro Chía
Ibagué: La Estación
Manizales: Fundadores
Medellín: Viva Envigado, Vizcaya
Pereira: Victoria
Popayán: Tierra Plaza
Villavicencio: Viva VVC
Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖