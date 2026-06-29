“El próximo año en Annecy, Colombia va a llegar pisando muy fuerte”, Diego Guzmán

La ópera prima de Diego Guzmán "La otra forma" recibió el Premio a Mejor Largometraje de la Sección Animat’t en SITGES - Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, España, 2022, entre otros reconocimientos. Foto: David Sánchez

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En el mundo de la animación, y más aún en el exigente formato de largometraje, los proyectos suelen quedar atrapados en un limbo. La falta de financiación los condena al stand-by eterno. Por eso, para el director colombiano Diego Guzmán, haber terminado y estrenado “La Otra Forma” (2023) no fue solo un triunfo artístico, sino un certificado de supervivencia. “Terminar una película es garantía de que tú sí cumples, de que sabes cómo sacar un proyecto y de que no abandonas”, aseguró Guzmán desde Annecy, uno de los festivales de animación más importantes del mundo, donde se ha convertido en un habitual y en un embajador del talento nacional.

Hoy, Guzmán camina por los pasillos del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy como uno de los realizadores que ha desarrollado un estilo expresivo y carente de diálogos. Además, como productor, lidera una nueva ola de animación colombiana que busca venderle al mundo su propia visión de la realidad.

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El efecto Annecy y la huella colombiana

Para Guzmán, Annecy es mucho más que un festival; es un punto de convergencia. “‘La Otra Forma’ empezó aquí. De Annecy se empezó a desprender todo: llegamos a Sitges, a Rotterdam, hasta Japón y la India. Nunca imaginé ir a la India, pero todo se originó en este ambiente donde la gente viene a celebrar la animación”, recordó.

Ese recorrido internacional le permitió entender que la animación colombiana ya no es una anécdota, sino una industria con voz propia. Y es precisamente esa voz la que quiso proyectar en la edición de 2026 del festival francés, donde aterrizó con un portafolio robusto de su estudio, Hierro Animación, y de sus aliados en la ciudad.

Una antología para contar a Bogotá

El proyecto estrella que Guzmán promovió fue una antología de cortometrajes que retrata a Bogotá dentro del programa “Gente Convergente”. Pero no es una producción aislada: es un esfuerzo mancomunado entre Hierro Animación, Dinamita Animación, Piraña Animación, entre otras. “Cada empresa hizo un corto sobre la ciudad. Son historias independientes, con estilos completos y muy distintos entre sí. La idea era venderlo como un paquete, como una antología de la ciudad”, explicó. El objetivo era que, tras su actual fase de producción, esta mirada poliédrica de la capital colombiana tuviese su premier mundial en Annecy 2027.

Pero la oferta no terminó ahí. Guzmán también presentó los avances de “Por un plato de sopa”, el segundo largometraje de Hierro Animación. Dirigida por Carlos Smith y con Guzmán como director de animación, la cinta se encuentra en su fase final. “Esperamos estar el próximo año, si no estrenando, en un work in progress”, adelantó.

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El reto de romper el silencio

Si hay algo que define el “estilo Diego Guzmán” es su animación tradicional, altamente expresiva y, hasta ahora, muda. Tanto “La Otra Forma” como “Por un plato de sopa” carecen de diálogos, una decisión estética que se ha convertido en su sello de identidad. Sin embargo, el director confesó que su próximo proyecto personal, que ya cuenta con guion y bocetos, romperá con esta tradición.

“Meterle diálogos va a ser un reto nuevo, algo novedoso para nosotros”, reconoció. La película, aún sin título, explorará la dicotomía entre la creación y la realidad: “Nosotros creamos muchos mundos imaginarios y a veces se nos borra la línea entre la realidad y la ficción. Es un artista que crea un mundo y de repente tiene que afrontar los problemas del mundo real”.

Un ecosistema en expansión

Al hablar del panorama local, Guzmán fue franco: las ayudas estatales en Colombia siguen siendo las mismas de hace cuatro años. Sin embargo, el tejido industrial ha sabido adaptarse y generar sus propias oportunidades. Iniciativas experimentales como Gente Convergente (del Distrito y Proimágenes) o la fuerte apuesta privada por festivales como el Festival de Animación de Confama en El Retiro, Antioquia, están reactivando el ecosistema.

“Siento que por el voz a voz y por la calidad con la que estamos compitiendo a nivel mundial, las entidades externas se están dando cuenta de que hay algo en la animación colombiana. Todavía necesitamos mucho más apoyo, pero los estudios se están esforzando y de a poquito la industria se está solidificando”, analizó.

Esa solidificación se refleja en el auge de festivales nacionales. Para Guzmán, el Festival de El Retiro se ha posicionado como un nodo vital no solo para exhibir, sino para hacer mercado y tejer alianzas. “Entre más haya lugares donde hablar de animación, mejor”, sentenció.

Con la mirada puesta en el futuro, el mensaje de Diego Guzmán desde Francia fue claro y estuvo cargado de orgullo patrio. La animación colombiana dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad tangible. “El próximo año en Annecy va a estar nuestra serie, nuestro work in progress, y muchos cortometrajes. Siento que hay que estar muy pendientes de Colombia, porque vamos a llegar pisando muy fuerte”, concluyó.

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