El reclamo de escritoras al Gobierno por las decisiones sobre Relata y la cultura

"Lamentablemente, el nuevo gobierno, en lugar de reconocer estos procesos de larga data, vinculados con la construcción de un país capaz de pensarse desde su autonomía multicultural, llegó con la idea de imponer visiones autoritarias y unívocas del mundo….

La carta está firmada por 97 mujeres del mundo literario. En ella exponen sus preocupaciones sobre el futuro de la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa (Relata), así como sobre el panorama que se vislumbra para la cultura durante el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

"Lamentablemente, el nuevo gobierno, en lugar de reconocer estos procesos de larga data, vinculados con la construcción de un país capaz de pensarse desde su autonomía multicultural, llegó con la idea de imponer visiones autoritarias y unívocas del mundo. Como muchos de los proyectos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Relata se está viendo afectada", se lee en la misiva.

Publicidad

Entre las consecuencias que señalan están la cancelación del encuentro anual de directores y directoras de los talleres, el congelamiento de los recursos de los premios que estimulan la escritura y la suspensión de nuevas contrataciones. "No se contrataron jurados para el concurso ni editor para la Antología Relata", añaden.

Le puede interesar: De la Espriella y la batalla cultural: los ecos de una disputa internacional e histórica

Sin embargo, las firmantes advierten que "lo más grave no es la contingencia, sino la concepción de país y de relación con la cultura hacia la cual nos conduce este nuevo gobierno". En su opinión, debilitar una red que funciona desde 2004, ha contribuido a la formación de escritores y escritoras y ha promovido clubes de lectura, tertulias literarias y ferias del libro en distintas ciudades y municipios del país "constituye un grave error o una afrenta directa contra la capacidad de la escritura para comprender, cuestionar y resignificar la vida, y contra la necesidad de promover la literatura como una forma esencial del conocimiento humano".

Los artículos de la Constitución que respaldan a Relata

El pronunciamiento también hace un recorrido por la historia de Relata, que surgió "del reconocimiento que la Constitución de 1991 otorga a la cultura como derecho, fundamento de la nacionalidad", y cita seis artículos de la Constitución que, según las firmantes, sustentan la existencia de la red y del Sistema Nacional de Cultura del que hace parte. Se trata de los artículos 7 y 8, sobre el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y la protección de las riquezas culturales de la nación; el 70, que establece la cultura como fundamento de la nacionalidad y compromete al Estado con su promoción y el acceso en igualdad de oportunidades; el 71, sobre la libertad de la expresión artística y el fomento de la cultura; el 72, referido a la protección del patrimonio cultural, y el 61, que establece la protección de la propiedad intelectual.

"Estos artículos muestran que la Constitución colombiana no solo reconoce la multiculturalidad, sino que también establece responsabilidades estatales de protección, promoción e incentivo de la cultura. Aunque cada gobierno ha matizado los proyectos culturales de acuerdo con las prioridades de su plan de desarrollo, durante las últimas tres décadas los gobiernos han asumido la cultura como una necesidad y han mantenido, con algunas diferencias, el Sistema Nacional de Cultura", señala el comunicado.

Para las firmantes, la continuidad de ese sistema ha permitido que la literatura colombiana permanezca viva y en crecimiento, y se construyan narrativas diversas sobre Colombia. Por eso, advierten que el debilitamiento de Relata es parte de un problema más amplio que involucra al sistema de bibliotecas, los procesos de escritura y los programas de estímulos.

"Es grave que un nuevo gobierno, en lugar de mejorar las condiciones de una red de escritura como esta, debilite el sistema de bibliotecas, los procesos de escritura y los programas de estímulos. Todos ellos son resultado de una construcción de larga data, orientada a que el Estado sostenga de manera permanente los procesos culturales más allá de su rentabilidad financiera", afirman.

El comunicado también destaca la influencia de Relata en la expansión de la escritura creativa en el país. Las firmantes recuerdan que, después de su creación, se fundó, en 2007, en la Universidad Nacional de Colombia, la primera Maestría en Escrituras Creativas de América Latina. A partir de entonces, señalan, comenzaron a multiplicarse los programas de formación en esta área, entre ellos los de la Universidad Central y otras instituciones.

"La Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa (Relata) ha servido de base y aliada para muchos otros procesos del país. Es un orgullo nacional porque ha permitido que Colombia, desde muchísimas manos y muchísimas voces, piense su violencia, sus formas de reparación y la cultura como una vía para comprender de manera autónoma y libre nuestra construcción como sociedad", agrega la misiva.

Al cierre del pronunciamiento, las 97 firmantes expresan su desacuerdo con las decisiones del Ministerio y piden que se rectifique el rumbo. "Colombia cuenta con una Constitución, y ningún gobierno debe actuar por encima de ella. Rechazamos cualquier postura autoritaria que subordine sus principios a decisiones coyunturales de gobierno. Defendemos un Sistema Nacional de Cultura que responda a políticas de Estado y no a intereses transitorios. Exigimos a la sociedad colombiana ejercer veeduría sobre estos procesos y a quienes administran el Ministerio rectificar una visión que amenaza iniciativas construidas durante décadas", concluye el comunicado.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

