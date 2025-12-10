Logo El Espectador
El son cubano es declarado Patrimonio Cultural inmaterial por la UNESCO

El organismo reconoció a diez expresiones latinoamericanas como patrimonio cultural de la humanidad.

Agencia AFP
10 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.
Omara Portuondo, representante del son cubano, durante la clausura del 35 Festival de Jazz de La Habana.
Foto: Agencia EFE
La práctica del son cubano y otras nueve expresiones latinoamericanas fueron reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. Entre ellas, destacó una de El Salvador, pues esta es la primera vez que el país entra en la lista.

Un comité intergubernamental de la Unesco debate desde el martes hasta 68 candidaturas que buscan integrar una de sus listas del Patrimonio Inmaterial durante su reunión anual, celebrada este año en Nueva Delhi.

La cofradía de las flores y las palmas de Panchimalco se convirtió este miércoles en la primera manifestación de El Salvador en recibir este prestigioso reconocimiento.

La nación centroamericana declaró en 2023 como patrimonio inmaterial nacional esta celebración “con raíces indígenas marcadas que se remontan a la época colonial”, según la candidatura aprobada.

La celebración, vinculada con la veneración de la Virgen María, fusiona rituales, música, bailes y comida tradicionales, entre los que destaca la procesión de palmas adornadas con flores silvestres.

En la presente edición, destacan las candidaturas musicales como la práctica del son cubano, género resurgido gracias al proyecto Buena Vista Social Club de finales de la década de 1990, reconocido este miércoles.

El martes, la Unesco ya había reconocido al joropo de Venezuela y al “cuarteto” de la ciudad argentina de Córdoba. Y este miércoles, a la Sarawja de Moquegua, que combina música y danza aymara en Perú.

Manifestaciones vinculadas a la religión también entraron en la prestigiosa lista, como la Fiesta de la Virgen de Guadalupe, de la boliviana Sucre, y la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, México.

Chile sumó un nuevo patrimonio inmaterial mundial con la inclusión del circo de tradición familiar.

Con este reconocimiento, la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura busca alentar a los países a proteger su “patrimonio vivo”, como tradiciones orales, artes escénicas y rituales.

La Unesco comenzó la sesión con la inscripción de once candidaturas en su lista del patrimonio inmaterial que requieren “medidas urgentes de salvaguardia”, entre ellas la artesanía ancestral ñai’ũpo de Paraguay y los procesos de construcción de la casa quincha y de la junta de embarre en Panamá.

Antes del inicio de la reunión en Nueva Delhi, que concluirá el sábado 13 de diciembre, 788 prácticas provenientes de 150 países ya formaban parte de las listas de la Unesco sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial.

Por Agencia AFP

