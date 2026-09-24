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El taller de Linda Pongutá: la combinación de los sentidos con la memoria

La artista, quien participará en la edición de Artbo que se inaugura hoy, abrió a El Espectador las puertas de su taller en el antiguo edificio Telecom para hablar sobre su relación con este lugar, sus procesos y cómo se ha movido entre los espacios que ha ocupado para esta nueva entrega de Los microcosmos del arte. . 

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
24 de septiembre de 2026 – 08:38 a. m.
Linda Pongutá
Linda Pongutá es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Foto: Viviana Velásquez

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El taller de Linda Pongutá tenía un olor particular cuando lo visitamos. “Este lugar siempre huele distinto. Siempre hay algo cocinándose aquí. A veces, desde el ascensor siento el olor. En ocasiones huele a tabaco, en otras a cebolla o a madera quemada y cuando se mezclan algunos aromas sale una fragancia muy rica”, dijo la artista.  

Tras la puerta de la oficina 906 del antiguo Edificio Telecom, lo primero que nos recibió fue la vista del occidente de la ciudad, un escritorio grande con un botellón de agua, libros, papeles, cuadernos de…

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura. Andreajc1406 ajaramillo@elespectador.com
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