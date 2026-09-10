El Tapiz de Bayeux prestado por Francia abre hoy al público en el Museo Británico

Pese a su nombre, el tapiz es en realidad un bordado gigante de lana tintada sobre lino, y narra la Batalla de Hastings en 1066. Este relato visual también cuenta la posterior conquista normanda de Inglaterra, a través de figuras de guerreros, caballos,…

El Tapiz de Bayeux, que con sus 70 metros de largo es una de las obras medievales más famosas y mejor conservadas, abrirá hoy al público en el Museo Británico, en una de las exposiciones estrella del año actual en los museos londinenses. Es la primera vez en casi mil años que sale de Francia.

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Pese a su nombre, el tapiz es en realidad un bordado gigante de lana tintada sobre lino, y narra la Batalla de Hastings en 1066. Este relato visual también cuenta la posterior conquista normanda de Inglaterra, a través de figuras de guerreros, caballos, animales, barcos y fortalezas.

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Se cree que fue fabricado poco después, entre 1070 y 1079, y más allá de su valor artístico, su importancia radica en que retrata la última vez en que la isla de Gran Bretaña sufrió una invasión exterior que quedó marcada en su memoria histórica.

La ‘inauguración’ de la muestra -que se podrá visitar hasta el 11 de julio de 2027- fue celebrada por todo lo alto la semana pasada con un recorrido protagonizado por los jefes de Estado británico y francés, Carlos III y Emmanuel Macron, respectivamente, acompañados de sus esposas.

Aunque la entrada al Museo Británico es gratuita, las exposiciones especiales se pagan aparte, y en este caso visitar el Tapiz de Bayeux costará entre 25 y 33 libras (29-38 euros), según el día y la hora.

El museo ha calculado que se necesitan unos 40 minutos para hacer el recorrido de los 70 metros del bordado expuestos sobre una plataforma -no sobre el muro-, por lo que ha establecido unos cupos de visitantes por horas para evitar las aglomeraciones de público.

En esta primera jornada de apertura al público, algunos de los visitantes se han presentado con cascos, escudos, espadas, capas y todo tipo de parafernalia medieval, que destacaban entre las colas que se han ido formando desde primera hora de la mañana, no mucho mayores que las de un día normal.

Y es que, pese a la abundante publicidad que el famoso bordado ha recibido en todos los medios de comunicación, hasta el momento las colas han sido sobre todo ‘digitales’. Por ejemplo, ya no quedan billetes ‘online’ hasta el 31 de diciembre, y los próximos, para visitas a partir de enero, saldrán a la venta el 21 de octubre, según el portal del museo.

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