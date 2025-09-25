Teatro Jorge Eliécer Gaitán presenta un diálogo entre música, danza y artes visuales

La "Suite Akhunov", una obra que propone un diálogo entre disciplinas artísticas como la danza contemporánea, la música en vivo y las artes visuales. Foto: Cortesía: El Colegio del Cuerpo

El próximo miércoles 1 de octubre, a las 8:00 p. m., el Teatro Jorge Eliécer Gaitán abrirá sus puertas para el estreno de Site Akhunov, una puesta en escena interdisciplinar que entrelaza danza contemporánea, música en vivo y artes visuales en una experiencia única para el público bogotano.

La obra, dirigida por Álvaro Restrepo, cuenta con la participación de Marie France Delieuvin y de la Compañía Cuerpo de Indias. Su punto de partida es la música del compositor Sergey Akhunov, trasladada al lenguaje del cuerpo mediante un proceso de creación que combina la exploración individual de los bailarines con un trabajo colectivo en escena.

El espectáculo se estructura en dos piezas: Ll(oración) y Laguna, en las que la partitura musical se cruza con referencias visuales inspiradas en la obra de Henri Matisse y con la interpretación escénica de cada intérprete.

Este diálogo entre lenguajes artísticos reafirma el carácter experimental del proyecto, que busca ampliar las fronteras de la creación contemporánea y abrir un espacio de reflexión sobre el arte como medio de exploración estética y de construcción de nuevas narrativas.

La cita es en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera Séptima #22-47. Las entradas estarán disponibles con costo a través de Tuboleta. Los precios oscilan entre $70.000 y $80.000.

“Desde la perspectiva misional de la franja, Suite Akhunov aporta a la consolidación del Teatro Jorge Eliécer Gaitán como escenario de vanguardia para las artes vivas, al presentar una propuesta que combina innovación formal, rigor artístico y una mirada contemporánea sobre la intersección entre música, movimiento e imagen”, se lee en un comunicado.