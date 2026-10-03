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El testamento de San Francisco de Asís, 800 años después de su muerte

Este 3 de octubre se conmemoró el octavo centenario del fallecimiento del influyente santo católico y el historiador italiano Alessandro Barbero reescribió su vida. Fragmento de “San Francisco. La creación de un santo”. Llega a Colombia con el sello editorial Taurus.

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Alessandro Barbero * / Especial para El Espectador
Alessandro Barbero
En esta nueva biografía, el reconocido historiador medieval Alessandro Barbero desentierra los distintos relatos de la vida del diácono para dar forma al retrato de uno de los santos más populares de la iglesia católica.
Foto: Archivo particular - Cortesía Penguin-Clarisa Lapolla

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La autobiografía de San Francisco

“El Señor me dio de esta manera, a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia; en efecto, como estaba en pecado, me parecía muy amargo ver leprosos. Y el Señor mismo me condujo en medio de ellos, e hice con ellos misericordia. Y, al separarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me tornó en dulzura de alma y cuerpo; y, después de esto, permanecí un poco de tiempo y salí del siglo”.

Empieza así el Testamento de Francisco, dictado poco antes de su muerte. Lo más importante que recuerda de…

Por Alessandro Barbero * / Especial para El Espectador

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