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El trabajo curatorial detrás de las salas del Museo Nacional que ordenaron restituir

Un juez ordenó devolver las piezas que fueron removidas de las salas de esa institución: ¿por qué se necesitaba más que una orden presidencial? El fallo argumentó que la justificación del ministerio fue insuficiente y debió consultar al Comité de Gestión Patrimonial.

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Natalia Ortega
Natalia Ortega
Museo Nacional
El trabajo curatorial detrás de las salas del Museo Nacional que ordenaron restituir.
Foto: Tomás Osorio

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Las preferencias ideológicas o políticas de las autoridades administrativas no pueden constituir, “por sí solas, una razón válida para excluir contenidos de la exhibición pública”. Así lo advirtió el fallo de tutela del Juzgado 24 de Familia de Bogotá, que ordenó al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional restituir, en un plazo de 48 horas, las piezas relacionadas con el Acuerdo de Paz de 2016, la población LGBTIQ+, las luchas feministas y la memoria política del país retiradas el pasado 15 de octubre por orden del presidente Abelardo de la…

Natalia Ortega

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria. ortegarnatalia nortega@elespectador.com
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