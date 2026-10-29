El trabajo curatorial detrás de las salas del Museo Nacional que ordenaron restituir.

Las preferencias ideológicas o políticas de las autoridades administrativas no pueden constituir, “por sí solas, una razón válida para excluir contenidos de la exhibición pública”. Así lo advirtió el fallo de tutela del Juzgado 24 de Familia de Bogotá, que ordenó al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional restituir, en un plazo de 48 horas, las piezas relacionadas con el Acuerdo de Paz de 2016, la población LGBTIQ+, las luchas feministas y la memoria política del país retiradas el pasado 15 de octubre por orden del presidente Abelardo de la…

Las preferencias ideológicas o políticas de las autoridades administrativas no pueden constituir, “por sí solas, una razón válida para excluir contenidos de la exhibición pública”. Así lo advirtió el fallo de tutela del Juzgado 24 de Familia de Bogotá, que ordenó al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional restituir, en un plazo de 48 horas, las piezas relacionadas con el Acuerdo de Paz de 2016, la población LGBTIQ+, las luchas feministas y la memoria política del país retiradas el pasado 15 de octubre por orden del presidente Abelardo de la Espriella. La orden no significa que deban permanecer expuestas de forma indefinida, pero sí que cualquier decisión sobre su permanencia debe sustentarse en criterios técnicos y curatoriales verificables que, según el juzgado, las entidades no especificaron entonces.

Más allá de la restitución, el fallo ayuda a poner el foco en cómo se construyen los relatos que el Museo Nacional presenta sobre la historia del país. La sentencia establece que las piezas deben permanecer expuestas “mientras las entidades adelantan la evaluación técnica y curatorial correspondiente”. Esa evaluación, se lee en el documento, debe considerar “el valor artístico, documental e histórico de cada pieza, su contribución a la memoria colectiva y su relación con el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado, los procesos de paz y las reivindicaciones de sectores históricamente discriminados”.

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Los criterios que especifica el juzgado remiten al trabajo de investigación y construcción curatorial que se ha hecho durante años en el Museo Nacional. Andrés Góngora, antropólogo y quien ha sido curador de las colecciones de etnografía de esa institución, explica a El Espectador que detrás de las decisiones sobre lo que se presenta en una sala permanente hay un trabajo de investigación de equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios. En ese proceso participan historiadores, antropólogos, arqueólogos, etnógrafos, artistas y especialistas en historia del arte, además de los equipos de museografía, diseño y conservación.

“Esos son los perfiles mínimos que han intervenido en la investigación, aunque también ha habido gente de otras disciplinas. El museo no es solo un museo de arte. Eso es importante decirlo. Es un museo histórico, antropológico y de arte”, señala el antropólogo.

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En el proceso de construcción de las exposiciones se involucra, además, un comité externo al Museo Nacional, que históricamente ha cambiado, pero se ha encargado de validar esos contenidos. “No se trata del ‘capricho’ de una persona. Estamos hablando de un equipo muy grande: las cuatro curadorías que tiene el museo además de un comité de expertos. Eso está en las actas de esos comités y eso es muy importante también”, agrega Góngora.

El trabajo curatorial también está sujeto a procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio, que abarca distintas etapas, desde el movimiento de una pieza hasta la entrega de un guion, y lleva construyéndose al menos 25 años. “El museo como cabeza de sector en el país tiene que regirse bajo esos lineamientos técnicos, que además se han establecido para todos los museos del país”, asegura Góngora.

Las piezas no tienen que permancer indefinidamente

El fallo del juzgado de familia reconoce que no existe “una obligación de mantener indefinidamente cada pieza expuesta” y que las decisiones curatoriales no deben someterse a autorización judicial. La cuestión, sin embargo, es que esos cambios deben tener una justificación técnica y curatorial.

Laura Villarraga Albino, abogada e historiadora del arte especializada en propiedad intelectual y derecho del arte, afirma que, si bien el fallo es una victoria importante, hay dos riesgos latentes: “El primero es que todavía está pendiente verificar el cumplimiento efectivo de la sentencia. No basta con devolver físicamente las piezas, sino que su restitución debe respetar su contexto expositivo y las garantías establecidas en el fallo”.

La abogada también advierte sobre un riesgo estructural para la independencia curatorial: el Museo Nacional depende institucionalmente del poder ejecutivo. “Aunque es cierto que el juez exige que las modificaciones de las exposiciones respondan a criterios técnicos y curatoriales, los equipos que trabajan dentro de la institución dependen del Gobierno. Eso quiere decir que en el futuro es posible que mediante decisiones aparentemente técnicas se transformen progresivamente las narrativas que el Museo ha construido durante los últimos años”, señala.

En el caso de las salas de donde se retiraron las piezas (“Memoria y Nación”, “Hacer Sociedad”, “Tierra como Recurso”, “Ser y Hacer” y “Fuerza, Fe y Sustancia”), Góngora señala que hacen parte del proyecto de renovación del Museo, formalizado en 2011 después de una discusión sobre la necesidad de cambiar el guion museográfico que se remonta al año 2000. “No es un proyecto de la administración pasada, sino que formalmente lleva 15 años (…) A estas salas tú no puedes ir quitándole pedazos a las exposiciones porque cuando tú le quitas un pedazo afectas toda la exposición”.

En ese contexto, Góngora asegura que retirar partes de una exposición puede alterar la lectura del conjunto. Desde la complejidad de cómo se complementa una pieza con otra, se explica también por qué esas salas están concebidas para mantenerse durante períodos extensos, sin un plazo definido. “Una sala permanente o de larga duración de un museo tan importante como el Museo Nacional es una sala que está hecha para que dure mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Hasta que haya un nuevo proyecto de renovación de guiones. Si tú quieres cambiar esas exposiciones tendrías que cerrar la sala y hacer otra curaduría completa. O, eventualmente, también hacer algún tipo de intervenciones, pero eso no es lo usual”, explica.

La duración de una exhibición también depende de las condiciones de conservación. Según afirma el antropólogo, el área encargada de esa labor determina cuánto tiempo puede permanecer una pieza expuesta y bajo qué condiciones.

El papel de las comunidades en la curaduría

El Ministerio de Cultura atribuyó el retiro a una instrucción del presidente Abelardo de la Espriella. Por su parte, el juez señaló que las entidades no aportaron un acta del Comité de Gestión Patrimonial. “No se identifica en las pruebas examinadas un acta de dicho Comité que documente el estudio y la aprobación del retiro efectuado el 15 de octubre de 2026, ni un concepto curatorial que explique las razones para excluir de la exhibición las piezas individualizadas en las actas de movimiento interno, y aunque estas últimas mencionan el acompañamiento de distintas áreas técnicas y la aplicación de procedimientos institucionales, tales anotaciones no permiten establecer cuáles fueron los criterios de selección”, se lee en el fallo.

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Para Góngora, al modificar una sala, no debe consultarse solamente a ese comité, sino a las comunidades y los grupos sociales representados en ellas, que han sido involucrados en el proceso curatorial. “El proceso de investigación también implica un diálogo con comunidades de todo el país y de todos los sectores sociales. Desde la élite hasta movimientos sociales, pueblos indígenas, afro, comunidades religiosas, todas las que se ven representadas en las distintas exposiciones permanentes y en los temas que están en ellas. El museo hace un ejercicio de consulta y un ejercicio riguroso de participación”.

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Esa forma de trabajo ayuda a entender, por ejemplo, la reacción de los colectivos LGBTIQ+ frente al retiro de las piezas. Algunos de esos grupos participaron en la curaduría y reconocieron en las salas una forma de hacer visibles sus experiencias y luchas. Para el antropólogo, “si el museo no le hubiera consultado al movimiento social para llevar esas piezas allí, pues nadie hubiera reclamado nada. Pero la gente entiende que hay una vulneración de derechos y luchas porque participaron en la curaduría de las salas”.

“Lo que se debe reponer es absolutamente todo"

En una exposición, no todo lo que se presenta al público es una obra de arte. También hay documentos, fanzines, fotografías, reproducciones, fichas técnicas, infografías, videos y audios que ayudan a interpretar lo expuesto, como es el caso de las exposiciones que fueron intervenidas por orden del Gobierno.

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Por eso, el antropólogo sostiene que “lo que se debe reponer es absolutamente todo lo que se quitó”. En total, fueron desmontados 63 elementos. De ellos, 22 fueron catalogados como patrimoniales, mientras que los demás se clasificaron como facsímiles, objetos de apoyo y comodatos, según la respuesta que el Ministerio de Cultura envió al juzgado el pasado 20 de octubre.

“Imagínate tú reponer unas piezas por no reponer las fichas técnicas o los textos que las acompañan. Pues tú estás quitando la mitad de la exhibición, porque todo ese material es importante, porque es el material de contexto sin el cual las piezas no se van a entender”, afirma Góngora. En el caso de las piezas relacionadas con la diversidad sexual, esta distinción es especialmente relevante, pues buena parte de los materiales retirados son copias y no obras originales de la colección. Si la restitución se limitara a estas últimas, advierte el antropólogo, esos materiales seguirían fuera de las salas.

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Villarraga Albino considera que aunque la orden pudo ser más precisa al especificar cuáles materiales deben volver a las salas. Al leer la decisión en su conjunto, encuentra elementos para entender que la restitución también debe contemplar esos materiales. Como explica, el fallo dispone devolver las piezas retiradas “con observancia de los procedimientos internos aplicables” y con la intervención de las instancias institucionales, incluido el Comité de Gestión Patrimonial.

“Yo creo que ahí es claro que este comité tendrá esa función de garantizar que esa restitución se haga siguiendo estos protocolos y obviamente que incluya todos los materiales y las fichas que mencionaba este curador. Creo que pudo haber sido más precisa, pero si uno se va al objetivo me parece que la orden no queda del todo desprotegida”, afirma.

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El fallo es de primera instancia y puede impugnarse dentro de los tres días siguientes a su notificación.

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