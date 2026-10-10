"El vuelo sinfónico": 100 artistas en el Teatro Mayor rinden homenaje a mujeres víctimas

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El próximo 16 de octubre, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presentará "El vuelo sinfónico", una creación colombiana que reunirá a más de 100 artistas en escena alrededor de la música, poesía, literatura y tradición. Esta producción de Ojo de Tigre pretende "transformar la poesía en música y convertir los sonidos de nuestras raíces en una experiencia sinfónica capaz de emocionar, sorprender y conectar al público con lo más profundo de nuestra identidad", según informó el teatro.
Concebido como un homenaje a las mujeres víctimas de violencia, este concierto transformará la poesía en música con la participación de personajes como Martina La Peligrosa, María Cristina Plata, Aida Bossa y Lució Feuillet, quienes serán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá y Tinkuy Ensamble Vocal y su Escuela de Formación.
"La propuesta recoge el trabajo que la Fundación Cultural Canto Verde y Ojo de Tigre han desarrollado durante años alrededor de la música tradicional colombiana, la tradición oral y la literatura, con la convicción de que el arte puede convertirse en una experiencia de vida. En El Vuelo Sinfónico, las palabras dialogan con el folclor, la música acompaña la memoria y las historias encuentran nuevas formas de ser escuchadas", mencionaron en un comunicado de prensa.
La dirección general estará a cargo de la maestra Julieth Vanessa Burbano, directora invitada y ganadora de la Beca Residencia de Dirección Filarmónica 2026.
“Esta invitación ha sido tan maravillosa y no pude negarme por tratarse de un homenaje a las mujeres víctimas de la violencia y porque sé que la música, porque sé que el canto, es una manera muy poderosa de abrazar, de sostener, de amplificar ciertos mensajes. Así que ahí voy a estar y los espero a todos”, expresó Martina La Peligrosa a City TV.
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