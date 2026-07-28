La Banda Sinfónica de Samacá se coronó como campeona del World Music Contest en Países Bajos

La Banda Sinfónica de Samacá ganó un premio en Valencia en 2024. Foto: CIBM Valencia

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La Banda Sinfónica de Samacá ganó el primer lugar en el World Music Contest, considerado uno de los más prestigiosos. Con una puntuación de 95,65 puntos, la banda boyacense de 64 niños y jóvenes se coronó ganadora en la ciudad de Kerkrade, Países Bajos. La agrupación obtuvo el primer lugar de la tercera división en una competencia contra representaciones de ocho países europeos y otras bandas colombianas.

El jurado internacional destacó la técnica, disciplina escénica y capacidad para transmitir la riqueza de la música colombiana de los samarences. La Banda Sinfónica de Samacá se enfrentó a delegaciones de España, Polonia, Bélgica, Francia, República Checa, Alemania, Italia y Luxemburgo, además de agrupaciones colombianas como la banda de Tibasosa.

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La Banda Sinfónica de Samacá fue noticia hace unos meses cuando difundió su campaña de recaudación de fondos para asistir al certamen. El director de la banda de Samacá, Julián Ropero Borda, recordó que vendieron tamales y realizaron diferentes eventos con el fin de poder viajar.

“Más de uno se enteró de los problemas económicos que teníamos para hacer este viaje.Vendiendo tamales, gallinas, haciendo rifas y recibiendo donaciones por medio de los medios de comunicación, logramos llegar al Concurso Mundial de Bandas, que se realiza cada cuatro años, como el Mundial de fútbol”, afirmó el director a Caracol Radio.

Ropero Borda aseguró que una de las mayores sorpresas fue recibir el puntaje que obtuvieron, pues es uno de los más altos registrados en su sección de competencia. “Somos una banda de un municipio pequeño, con instrumentos que realmente no son los mejores, pero estuvo la mano de Dios ahí también”, expresó a la emisora.

Por su parte, el alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, dijo: “El triunfo de Samacá en el World Music Contest Kerkrade es el resultado del esfuerzo colectivo de nuestras niñas, niños y jóvenes, y una demostración de que la música sigue siendo puente entre generaciones y países”.

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El director de la banda aseguró que continuarán participando en los concursos en Colombia. Sin embargo, aspira a llevar la banda de Samacá a nuevos escenarios. La agrupación partió el pasado 21 de julio con rumbo a Países Bajos y se espera que regrese hoy a Samacá.

En el certamen también participaron otras agrupaciones colombianas. La Banda Sinfónica de Tibasosa obtuvo el noveno lugar en la misma división de Samacá con un puntaje de 84,14. Por otro lado, en la segunda división, en la que participaron 12 agrupaciones, la Banda Sinfónica de la Escuela de Formación Artística de Cota obtuvo el segundo puesto, mientras que la Banda Sinfónica Juan David Castaño Arango, de Sabaneta, quedó en tercer lugar.

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