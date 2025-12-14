Empleados del Louvre entrarán en huelga el 15 de diciembre por el deterioro del museo

El Louvre sufrió recientemente una inundación por una fuga de agua que dejó cientos de libros dañados. Foto: EFE - Edgar Sapiña Manchad

Los trabajadores del Museo del Louvre están convocados a una huelga a partir de mañana lunes que podría prolongarse los días siguientes en protesta por las condiciones laborales y la falta de recursos, en un contexto de una fuerte controversia por el estado vetusto de algunas de sus instalaciones y por el robo de joyas de la corona de Francia que sufrió en octubre.

“Hay tal nivel de exasperación que todo indica que las condiciones están dadas para una huelga muy potente”, afirmó este domingo a la televisión BFMTV el representante de CGT en el Museo del Louvre, Christian Galani, cuyo sindicato es uno de los convocantes del paro junto a CFDT y Sud.

Galani subrayó la necesidad de “priorizar, de establecer una jerarquía de medidas de emergencia que se deben implementar, lo que nos lleva a concentrarnos en lo esencial, es decir, el estado ruinoso del edificio y la seguridad de la institución”.

Además, el sindicalista puso el acento en que en los últimos 15 años se han perdido más de 200 empleos en el Museo del Louvre, mientras que el número de visitantes se ha multiplicado hasta colocarlo en el más visitado del mundo.

En ese sentido, Galani señaló que los sindicatos se oponen al “sistema de precios diferenciados” que pondrá en marcha en enero próximo el museo, ya que “crea una discriminación inaceptable entre los ciudadanos del Espacio Económico Europeo y los demás”.

A partir del 14 de enero, el precio para los residentes fuera del Espacio Económico Europeo subirá de 22 a 32 euros, es decir, un aumento del 45%. Una decisión que la ministra de Cultura, Rachida Dati, justificó, afirmando que quería que “los visitantes que no sean de la UE paguen más por su entrada y que ese recargo sirva para financiar la renovación del patrimonio nacional”.

Por su parte, el Ministerio de Cultura anunció este domingo en un comunicado que ha encargado al presidente de la institución pública Reconstruir Notre Dame, Philippe Jost, que lleve a cabo una misión de dos meses para proponer “las medidas y los cambios necesarios para abordar los desafíos identificados y fortalecer el patrimonio del museo más grande del mundo”.

Jost, que actuará bajo la supervisión de la presidenta del Museo del Louvre, Laurence des Cars, y en estrecha colaboración con el personal del museo y la Dirección General de Patrimonio y Arquitectura del Ministerio de Cultura, tendrá que presentar sus recomendaciones iniciales a finales de febrero de 2026.

Este anuncio se produce la víspera de la convocatoria de huelga en el Louvre, que a su vez fue convocada un día después de que se supiera que el pasado 27 de noviembre resultaron dañados varios cientos de libros antiguos por una inundación causada por la avería de unas tuberías sobre las que se conocía su estado vetusto en la biblioteca de antigüedades.

El 17 de noviembre, el museo cerró un espacio de oficinas y, por precaución, una galería de antigüedades griegas que se encuentra debajo, tras haber detectado problemas de fragilidad en algunas de las vigas de esa zona del complejo.

Pero lo que ha generado más polémica en las últimas semanas es el espectacular robo del que fue víctima el 19 de octubre, en el que un grupo de ladrones que accedieron con un montacargas a la galería de Apolo en pleno día se llevaron joyas de la corona de Francia.

Los cuatro miembros del comando han sido detenidos, pero las joyas no han podido ser recuperadas.