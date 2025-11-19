Logo El Espectador
El Magazín Cultural
En vivo: siga la ceremonia de premiación del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2025

Siga en vivo la ceremonia de premiación de Premio Simón Bolívar que se desarrolla en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Redacción Cultura
19 de noviembre de 2025 - 10:34 p. m.
En vivo: ceremonia Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar
Foto: Premios Simón Bolívar
Desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, se está celebrando la ceremonia de los Premios Simón Bolívar de Periodismo, que se lleva a cabo cada año para reconocer los mejores trabajos del periodismo nacional.

Este año, el jurado estuvo compuesto por académicos, periodistas, comunicadores e historiadores. José Navia fue quien presidió el panel para la edición 50 de estos galardones, estuvo acompañado de Marisol Cano, Patricia Gómez, Juan Camilo Maldonado, John Otis, León Darío Peláez y Sandra Sánchez. Hoy se conocerá el veredicto del jurado en las distintas categorías del premio.

Entre estas destacan: libro periodístico, noticia, periodismo investigativo, crónica, reportaje, entrevista, opinión y análisis, humor y crítica, entre otras. Además, hoy se entregarán los galardones a “Periodista del año” y “Gran premio a la vida y obra de un periodista”.

Hace 5 horas

Se inicia la edición 50 del Premio Simón Bolívar

Se inicia la transmisión de la edición 50 de los Premios Simón Bolívar, que se emite por el canal de YouTube de los premios. El presidente Gustavo Petro no estará el evento por otros compromisos, según se anunció al inicio de la ceremonia. Miguel Cortés Kotal, Silvia Martínez de Narvaéz y el jurado se encuentran en el escenario, con Sandra Sánchez presente de manera virtual.

Por Redacción Cultura

