En vivo: siga la ceremonia de premiación del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2025

En vivo: ceremonia Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar Foto: Premios Simón Bolívar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, se está celebrando la ceremonia de los Premios Simón Bolívar de Periodismo, que se lleva a cabo cada año para reconocer los mejores trabajos del periodismo nacional.

Este año, el jurado estuvo compuesto por académicos, periodistas, comunicadores e historiadores. José Navia fue quien presidió el panel para la edición 50 de estos galardones, estuvo acompañado de Marisol Cano, Patricia Gómez, Juan Camilo Maldonado, John Otis, León Darío Peláez y Sandra Sánchez. Hoy se conocerá el veredicto del jurado en las distintas categorías del premio.

Entre estas destacan: libro periodístico, noticia, periodismo investigativo, crónica, reportaje, entrevista, opinión y análisis, humor y crítica, entre otras. Además, hoy se entregarán los galardones a “Periodista del año” y “Gran premio a la vida y obra de un periodista”.

Se inicia la transmisión de la edición 50 de los Premios Simón Bolívar, que se emite por el canal de YouTube de los premios. El presidente Gustavo Petro no estará el evento por otros compromisos, según se anunció al inicio de la ceremonia. Miguel Cortés Kotal, Silvia Martínez de Narvaéz y el jurado se encuentran en el escenario, con Sandra Sánchez presente de manera virtual.