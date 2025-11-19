Hay Festival 2026 en Colombia: Silvio Rodríguez, María Corina Machado y Laura Restrepo, entre los más de 180 invitados

María Corina Machado, Laura Restrepo y Silvio Rodríguez son algunos de los invitados al Hay Festival 2026. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia recibirá el 2026 con una nueva edición del Hay Festival, en donde se celebrarán la diversidad y las narrativas de la mayoría global. Del 26 de enero al 5 de febrero, el Hay Festival se tomará las calles del país, con 141 eventos en Cartagena de Indias, 40 en Jericó, 11 en Medellín y 5 en Barranquilla. Este encuentro reunirá a más de 180 participantes de 25 países y reunirá a algunas de las voces más importantes en literatura, arte, ciencia, derechos humanos y periodismo.

“Son épocas marcadas por la incertidumbre y la búsqueda de nuevos paradigmas” dijo la directora del evento, Cristina Fuentes, durante el anuncio del festival.

El Hay Festival 2026 llegará primero a Jericó, entre el 23 y 25 de enero, luego pasará por Medellín, entre el 27 y 28 de enero, el encuentro luego se trasladará a Cartagena, entre el 29 de enero y 1 de febrero, y finalizará en Barranquilla entre el 2 y el 5 de febrero.

Los invitados al Hay Festival Cartagena 2026

El evento inaugural estará a cargo del actor, director y productor mexicano Diego Luna, que hablará de cine y activismo en la ciudad de Cartagena. En este momento de apertura también se presentará la Orquesta La Pambelé, representantes de la salsa latinoamericana. Otra de las invitadas destacadas es la ganadora del premio Nobel de la paz 2025, María Corina Machado, que se unirá en una conversación virtual junto a Moisés Nam.

El festival también contará con la presencia del cantautor y artista cubano, Silvio Rodríguez. Junto a Daniel Mordzinski presentarán en primicia el libro coescrito por ambos: “Silvio Rodríguez, diario de un trovador”, el cual contará con textos del compositor y más de 140 fotografías de Mordzinski.

Esta edición del festival contará, de nuevo, con la serie Conversaciones Sur a Norte, apoyada por la Open Society Foundations. De acuerdo con el comunicado de prensa, esta sección llega con “narrativas del sur global para el norte global, en el que participarán las mejores mentes latinoamericanas, asiáticas y africanas para cambiar el foco y dejar de mirar el mundo con las lentes de Occidente. El programa incluye invitados como Maria Galindo, Omar El Akkad, Pankaj Mishra, Nesrine Malik, Karima Ziali o Sani Ladan, entre otros”.

Entre los escritores colombianos destacados que participarán en este encuentro están Laura Restrepo, Pilar Quintana, Juan Gabriel Vásquez, Mario Mendoza, Hector Abad Faciolince y Gilmer Mesa. También se contará con la presencia de Hernán Díaz, ganador del premio Pulitzer por su novela Fortuna, que será adaptada por HBO.

“Habrá, además, dos conversatorios que celebrarán especialmente la literatura colombiana: Pilar Quintana y Laura Restrepo conversarán sobre la Biblioteca de Escritoras Colombianas, y Mary Grueso y Bárbara Muelas, las dos primeras mujeres racializadas en ser parte de la Academia Colombiana de la Lengua, hablarán de tan importante paso en las letras colombianas”, detallaron en un comunicado de prensa.

En el marco de periodismo, se celebrarán los 50 años del periódico El País, en conversación con periodistas como Jan Martínez Ahrens, Leila Guerriero, Denise Maerker, Javier Moreno, Carlos Chamorro y Diana Calderón.

Por otro lado, el Hay Festival celebrará el deporte con la participación de la patinadora colombiana Chechi Baena, Bertha Lucía Arnedo y Felipe Merlano, quienes discutirán sobre el béisbol y su incidencia en la historia del Caribe, y Mauricio Silva Guzmán, periodista colombiano, hablará sobre su investigación en torno a los 50 mejores equipos del fútbol colombiano.

La venta de boletería para el festival abrió el 19 de noviembre a través de su página oficial. “Las y los estudiantes universitarios podrán solicitar boletas gratuitas para el programa general, al que podrán acceder mediante un formulario que encontrarán en esta misma página web. Además, algunos eventos contarán con transmisiones en vivo que podrán verse en la web del festival”, aseguraron en el comunicado. Adicionalmente, el festival confirmó que durante los días 31 de enero y 1 de febrero, en Cartagena, los eventos serán gratuitos para quienes tengan cédula expedida en el departamento de Bolívar.

¿Qué es el Hay Festival?

El Hay Festival es una organización sin ánimo de lucro que organiza festivales de historias, ideas y nuevas posibilidades en diferentes lugares del mundo. El Festival nació en 1987 en Reino Unido y su 21° edición en Cartagena hace parte de un largo recorrido por otros países como Perú, México, España y Estados Unidos.