Fecha: 21 de noviembre. Lugar: Coliseo Medplus. Entrada: desde COP 188.000. Detalles del evento: el cantante puertorriqueño Chayanne regresa a Bogotá con su gira “Bailemos otra vez tour”, en un espectáculo que combinará algunos de sus grandes éxitos, como “Torero”, “Salomé”, “Un siglo sin ti” y “Dejaría todo”, con canciones de su etapa musical más reciente. El concierto empezará a las 8:00 p. m. No pueden ingresar menores de 18 años.

Fecha: 21 de noviembre.

Lugar: 12 galerías de Quinta Camacho, entre ellas Beatriz Esguerra, Otros 360, Casas Riegner, Bogotá Auctions, Casa Lleras y Hugo Dufon.

Entrada: libre.

Detalles del evento: las galerías abrirán sus puertas al público de 11:00 a. m. a 6:00 p. m., de manera simultánea, para un recorrido a pie por el barrio. La jornada permitirá conocer exposiciones, conversar con artistas y galeristas, y visitar los cafés, restaurantes y librerías de la zona.

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Diez años del Acuerdo de Paz

Fecha: 23 de noviembre.

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Entrada: libre.

Detalles del evento: la fundación COMPAZ invita a celebrar el décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz a través del arte, la música y el baile. El evento contará con la participación de la Compañía Cuerpo de Indias de El Colegio del Cuerpo de Cartagena. Si bien la entrada es libre, requiere inscripción previa. El enlace para hacerlo lo puede encontrar en el Instagram de esa compañía. La cita es a las 7:00 p. m.

Encuentro de Saberes Artesanales INSPIRAL

Fecha: 21 y 22 de noviembre.

Lugar: Parque de la 93.

Entrada: libre.

Detalles del evento: el encuentro reunirá a 85 artesanas y artesanos bogotanos, quienes exhibirán sus creaciones y saberes. La programación también incluirá muestras gastronómicas y presentaciones de música y danza. Además, se dará apertura a la Maloca Artesanal, en la que habrá cuatro sesiones modulares y participativas. El evento se realizará de 12:00 m. a 6:00 p. m.

Café filosófico

Fecha: 21 de noviembre.

Lugar: Librería Lerner de la 93.

Entrada: COP 55.000.

Detalles del evento: esta edición del Café filosófico abordará los obstáculos que enfrenta el trabajo intelectual, que en “Colombia es prácticamente irrealizable”, señala la descripción del encuentro. La conversación contará con la participación de la escritora Margarita Posada, el filósofo Tomás Molina y el editor Mario Jursich (por confirmar). La cita es a las 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

Cata de vinos de Italia

Fecha: 21 de noviembre.

Lugar: MOMENTINO Wine Bar (calle 61 # 5-3).

Entrada: COP 189.000.

Detalles del evento: el bar Momentino propone una degustación de seis vinos italianos de diferentes regiones y estilos, desde un Prosecco hasta tintos como el Chianti Classico y el Negroamaro. La experiencia estará acompañada de un menú de tres preparaciones, que incluyen pizza de zucchini, croquetas de papa al estilo siciliano y osobuco braseado con espagueti al azafrán. El evento gastronómico es de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

Bogotá Fashion Weekend 2026

Fecha: 20 al 22 de noviembre.

Lugar: tiene como sede principal Villa Adelaida y se desarrolla en un circuito de 12 zonas y puntos comerciales.

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: este reunirá 715 marcas en seis rutas para recorrer tiendas, showrooms y espacios de diseño. La programación incluirá talleres, promociones, experiencias y encuentros sobre la industria de la moda. En Villa Adelaida habrá un mercado de diseño con 38 marcas y diseñadores de distintas regiones del país, además de conversatorios y otras actividades.

Muestra Afro

Fecha: en temporada hasta el 29 de noviembre.

Lugar: Cinemateca de Bogotá.

Entrada: el costo varía según la experiencia, pero se puede consultar en la taquilla de la Cinemateca.

Detalles del evento: la 11a. edición de la Muestra Afro tendrá como temas centrales la decolonialidad, las espiritualidades y el antirracismo. La programación reunirá producciones de realizadores afrocolombianos y cine contemporáneo de 10 países africanos. También contará con proyecciones por los 100 años del natalicio de Delia Zapata Olivella y Álvaro Cepeda Samudio, y actividades en el Medialab, una muestra de danza y actividades sobre memoria y saberes comunitarios.

Festival Contracuerpo 2026

Fecha: la inauguración será este 21 de noviembre.

Lugar: Bibliotecas públicas. Puede consultarlas en la página de Biblored.

Entrada: libre.

Detalles del evento: este festival propone un encuentro entre la danza, la literatura y las artes escénicas. La programación reúne ocho proyectos artísticos ganadores de la Beca LEP de Danza Contracuerpo, con 30 funciones inspiradas en obras y autores colombianos y latinoamericanos. Las presentaciones combinan danza contemporánea, urbana y tradicional, y abordan temas como la memoria, la identidad y la literatura.

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