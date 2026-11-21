Hablar con Dago García es reflexionar sobre la historia reciente de la telenovela, el melodrama, el cine, el documental, las series web y el teatro con la profundidad que entrega la lectura teórica de toda la vida, la experiencia de haber estado en roles determinantes, guionista, productor, director, showrunner o ejecutivo en más de 242 proyectos y una larga lista de éxitos y fracasos que sirven como tema de reflexión a la industria, a la academia y al público en general que hoy o acompaña masivamente en sus producciones.

Por eso se decidió a publicar Creatividad y Escritura, apuntes de proyectos que funcionaron (o no)” que resuelve, o intenta hacerlo, las preguntas sobre la industria apelando a la reflexión desde Aristóteles o Shakespeare hasta teóricos o creadores contemporáneos, pero también a los entretelones, las anécdotas, experiencias y contingencias en sus proyectos para compartir, de manera autocrítica, su método que lo ha llevado a ser uno de los creativos y narradores más prolíficos de Latinoamérica.

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En esta conversación, Dago García habla de la infancia como fuente de inspiración, del papel de la música en su proceso creativo, de su relación con Shakespeare, de los críticos y de las particularidades del humor colombiano. También explica por qué considera que la sinceridad es esencial para construir historias capaces de emocionar al público.

De la novela a los apuntes

– Usted ya había explorado la ficción literaria con La verdad sobre la verdad. ¿Cómo recuerda esa experiencia?

– Fue enriquecedora. No creo que la novela haya tenido una gran trascendencia, pero para mí significó descubrir otra forma de contar historias. En el audiovisual, la imagen resuelve muchas cosas. No es necesario describir un espacio porque el escenario transmite información por sí mismo. En la literatura hay que construir ese espacio con palabras y resolver narrativamente asuntos que en el cine se expresan de otra manera. Tuve la mentoría de Juan David Correa, quien me ayudó en ese proceso. Fue una experiencia que repetiría porque me permitió enfrentarme a herramientas que no conocía.

– Su nuevo libro, Creatividad y escritura, tampoco es una autobiografía convencional. ¿Cómo lo definiría?

– Pensamos si debía ser una biografía profesional o un libro académico, pero terminamos llamándolo Apuntes, porque reúne todas esas dimensiones. Incluye experiencias de unos 224 proyectos, pero no sigue un orden cronológico. Quería que tuviera ritmo, como una sesión de salsa. Los disc-jockeys sabemos combinar las canciones para que la energía no decaiga; organicé el libro con una lógica parecida. Tampoco pretendía escribir una autobiografía. Me interesaba contar cómo nacieron las producciones, qué decisiones tomamos y qué aprendí de ellas. El libro se construyó de manera espontánea. Recopilé materiales preparados para mis clases, los revisé y se los envié a la editorial. No buscaba escribir un tratado definitivo. Quería reunir historias y reflexiones que pudieran resultar útiles y agradables para otros lectores. Intenté que cada capítulo fuera también un cuento. A veces, la historia termina siendo más interesante que la reflexión teórica.

– El libro recuerda, en cierta medida, Imágenes y La linterna mágica y las reflexiones de Ingmar Bergman. ¿Qué relación encuentra entre esos textos y su propia obra?

– Bergman es un referente enorme, así que la comparación me compromete. En sus libros se percibe su amor por el teatro y también su dificultad para reflexionar sobre el cine. En mi caso, decidí incluir proyectos que no funcionaron. Alguien me señaló que, de las aproximadamente 270 páginas del libro, solo unas veinte estaban dedicadas a esos trabajos. No había reparado en esa proporción. No fue una decisión deliberada ni un ejercicio de vanidad. Tampoco significa que haya tenido más proyectos exitosos que fracasos. Si hiciera el balance de mi carrera, las dos cuentas serían bastante parecidas. El entretenimiento tiene una particularidad: recordamos con facilidad lo que funcionó y olvidamos lo que salió mal. Sin embargo, ambos tipos de experiencia hacen parte del oficio.

– ¿Por qué decidió organizar el libro sin seguir un orden cronológico?

– Porque quería que la lectura tuviera ritmo. Quienes hemos trabajado con música como disc-jockeys sabemos que hay que combinar las canciones para mantener la energía de una rumba. Organicé los capítulos pensando en esa lógica. Busqué una sintaxis que hiciera agradable la lectura y evitara que decayera. Es una descripción de mi vida profesional, pero organizada con una sensibilidad musical.

La sinceridad como materia prima

– Bergman decía que había hecho sus obras de teatro y sus películas con el cerebro, el corazón, los órganos genitales y, especialmente, las tripas. ¿Comparte esa mirada?

– Creo que Bergman era un autor que trabajaba desde una perspectiva artística. Yo trabajo principalmente en el entretenimiento. Hay diferencias entre ambos mundos, pero comparten algo fundamental: lo que él llama las tripas, yo lo llamo sinceridad. Siempre preguntan cuál es la fórmula del éxito. Esa fórmula no existe. Hay herramientas que pueden reducir la posibilidad de fracasar, pero ninguna garantiza un resultado. Para mí, una de las más importantes es la verdad de quien cuenta la historia. En el entretenimiento buscamos provocar emociones primarias. Una película de terror quiere asustar; una comedia, hacer reír; un melodrama, conmover; una película de acción, sorprender. La herramienta principal para conseguir esas emociones es la identificación. Y la identificación surge cuando existe un pacto de sinceridad entre quien escribe, produce o dirige y el público. El espectador percibe cuando una actuació parece falsa o cuando una historia no resulta creíble. Quizá no lo formule en términos teóricos, pero siente que algo no funciona. Por eso creo que, tanto en el arte como en el entretenimiento, la materia prima es la sinceridad: la capacidad de exponer las propias sensibilidades y obsesiones sin engañar al público.

– ¿Esa sinceridad también explica por qué tantos proyectos suyos parten de recuerdos de infancia?

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– Sí. Tengo una memoria afectiva importante. Muchas de las historias que escribo parten de algún recuerdo de infancia que se queda conmigo y parece luchar por convertirse en contenido. "El paseo", por ejemplo, tiene relación con los viajes que hacía con mi familia. "La pena máxima" está vinculada con mi pasión por el fútbol. "La primera vez" recoge elementos de mis recuerdos escolares. Eso no quiere decir que sean obras autobiográficas. Parto de una experiencia, una imagen o una obsesión y luego aplico las herramientas de la dramaturgia y la narrativa para convertirla en otra cosa. En el origen de muchas historias hay algo mío: algo que viví, recuerdo o vi. Después comienza el trabajo de transformación.

La infancia y el deseo de narrar fútbol

– Antes de dedicarse a escribir guiones, usted quería ser locutor deportivo. ¿Qué recuerda de esa vocación?

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– Como muchos muchachos de mi generación, quería narrar fútbol. Admiraba a los grandes locutores deportivos y soñaba con convertirme en uno de ellos. En 1972, un tío que vivía en Estados Unidos trajo una grabadora de sonido. Fue una novedad enorme. Mi padre no nos dejó utilizarla durante el primer año, pero después terminó en nuestras manos. Con dos amigos, Jairo Antonio Vera y César Almanza, empezamos a inventar partidos de fútbol y a grabarlos. Teníamos diez u once años. Jairo inventaba un encuentro de noventa minutos y narraba las jugadas; yo comentaba lo que él imaginaba y César hacía las voces comerciales. Incluso grabábamos los quince minutos del intermedio. Podíamos pasar horas construyendo un partido que no existía. Era un ejercicio de imaginación y narración, aunque entonces solo lo entendíamos como un juego. Con el tiempo comprendí que allí había una práctica creativa. Nunca abandoné del todo esa vocación: en La pena máxima, por ejemplo, soy yo quien narra los goles y los penaltis. También he narrado en otros proyectos.

– ¿Tiene relación esa experiencia con su manera de construir historias?

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– Sin duda. Uno no siempre reconoce en el momento lo que está aprendiendo. A veces, mucho después, descubre que ciertos juegos de la infancia eran ejercicios de imaginación, de observación o de construcción narrativa.

Éxito, fracaso y azar

– Ha producido una cantidad considerable de películas y series. ¿Cómo se explica esa continuidad?

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– Empezamos a hacer cine en 1994 y, desde entonces, hemos procurado producir por lo menos una película al año. En algunos periodos hicimos dos y hasta tres. La continuidad no es un milagro. Es el resultado de encontrar una manera de producir, conectar con el público y mantener cierta autosuficiencia. Hacer una película exige superar varias etapas. El guion tiene un tiempo de desarrollo, el rodaje puede durar entre cuatro y ocho semanas según nuestros estándares, y la posproducción puede extenderse durante meses. Pero uno de los periodos más difíciles es conseguir el dinero para hacerla. Nuestra experiencia previa en televisión nos ayudó. Allí uno aprende que, si no convoca a un público amplio, prácticamente no existe. Ese aprendizaje contribuyó a que encontráramos una relación estable con los espectadores del cine.

– Usted distingue entre el arte y el entretenimiento. ¿En qué consiste esa diferencia?

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– El cine de autor puede concentrarse en la relación entre el artista y su obra. El entretenimiento, en cambio, implica una conversación entre tres elementos: el autor, la obra y el público. No creo que una perspectiva sea superior a la otra. Son formas distintas de entender la creación. El entretenimiento tiene una vocación comercial y masiva, y eso condiciona sus decisiones narrativas. La televisión tradicional ha estado orientada a convocar a públicos amplios. Las plataformas han abierto nuevas posibilidades estéticas, aunque también buscan espectadores. En cualquier caso, el desafío consiste en encontrar una voz propia y construir una relación con quien recibe la historia.

– ¿Qué significa para usted ser exitoso?

– Depende de cómo se entienda el éxito. Si significa haber conseguido lo que uno se propuso, puede ser una satisfacción legítima. El problema aparece cuando se convierte en una afirmación egocéntrica, como si el resultado dependiera exclusivamente de nosotros. Me interesa mucho el libro La tiranía del mérito, de Michael Sandel. El éxito y el fracaso dependen de numerosas variables que escapan al control de quien crea.

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– ¿Por eso menciona en varios capítulos la incidencia del azar y las contingencias?

– El azar tiene un papel fundamental, entendido no necesariamente como buena suerte, sino como contingencia. Un ejemplo es el nacimiento de "El pirulino" como una de las marcas de "Pedro el escamoso." En una escena, el personaje interpretado por Miguel Varoni debía bailar. Originalmente habíamos utilizado una canción de Carlos Vives, pero, poco antes de la emisión, nos advirtieron que debíamos pagar derechos editoriales y fonográficos que no estaban contemplados en el presupuesto. Tuvimos que buscar una alternativa. Nos ofrecieron diez canciones bailables de un catálogo antiguo. Mi editora probó las opciones y encontró una que encajaba perfectamente con el baile. Era "El pirulino". Nadie había planeado que esa canción se convirtiera en una marca del personaje. La peluca y el pelo largo de Pedro también surgieron de una sugerencia de Katherine Siachoque, esposa de Miguel Varoni. Muchas decisiones que después parecen parte de un plan maestro nacen de circunstancias inesperadas. Esa es la importancia del azar. Las empresas suelen ser prudentes porque arriesgar dinero es complejo. Sin embargo, algunas decisiones inesperadas abren caminos que terminan siendo fundamentales. Por eso, quienes disfrutan del éxito deberían conservar la humildad, y quienes fracasan no deberían atribuirse toda la responsabilidad.

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La fe como herencia familiar

– Usted se define como una persona rezandera. ¿Cómo conviven la fe y su reflexión sobre el azar?

– Hablar de la fe es complicado porque implica creer en algo que no siempre tiene explicación. En mi caso, la influencia principal fue mi abuela Teresa. Yo era su nieto consentido. Compartíamos muchas actividades religiosas y disfrutábamos rezar el rosario. Mi abuela tenía fama de rezandera y practicaba de manera muy concreta aquello que enseñaba: visitábamos enfermos, acompañábamos a personas que habían perdido a sus familiares y llevábamos mercados a quienes lo necesitaban. Recuerdo que una madrugada llegó una mujer a pedirle que rezara por su hijo, que había sufrido un accidente y podía perder una pierna. Mi abuela reunió a varias mujeres y pasamos la mañana rezando. Más tarde recibimos la noticia de que el muchacho había conservado la pierna. Aquella experiencia reforzó la fama de mi abuela, aunque no pretendo explicar lo sucedido. Lo que heredé de ella fue la costumbre de rezar. Todavía rezo el rosario todos los días. También me he acercado a la meditación y encuentro en esa repetición una forma de concentración parecida a un mantra. No soy una persona especialmente solemne ni voy con frecuencia a misa. Tengo una relación personal con la fe. Esa sensibilidad ha aparecido en algunos proyectos, a menudo desde el humor. Pedro el escamoso era devoto del Divino Niño y en "La pena máxima" los personajes también acuden a él.

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Los éxitos y la reflexión

– En el libro cuenta que algunos éxitos lo llevaron a asumir riesgos que terminaron mal. ¿Qué ocurrió?

– Una de las trampas del éxito es que nos vuelve poco reflexivos. Cuando algo funciona, tendemos a creer que podemos hacerlo todo y que somos los únicos responsables del resultado. Después de "La saga, negocio de familia", que funcionó muy bien, me sentí capaz de emprender cualquier proyecto. La historia había nacido de mi interés por la tragedia griega y la Orestíada. Quería contar aspectos de la violencia y el crimen en Colombia utilizando una estructura inspirada en esas tragedias. El proyecto fue arriesgado, pero encontró su público. Después quise repetir la experiencia con "El baile de la vida", una historia sobre una orquesta de los años cincuenta en la que los personajes correspondían a figuras de Shakespeare. La propuesta era demasiado compleja y no funcionó como esperaba. Luego emprendí un proyecto inspirado en el Nuevo Testamento. Investigué durante mucho tiempo: leí la Biblia completa dos veces, estudié los evangelios apócrifos y vi numerosas películas sobre el tema. Sin embargo, el resultado fue un fracaso. Es una paradoja: el éxito puede animarnos a asumir riesgos, pero también puede hacernos perder perspectiva. La experiencia no garantiza que el siguiente proyecto vaya a funcionar.

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La salsa como compañera de escritura

– La música, y particularmente la salsa, aparece de manera recurrente en su vida. ¿Qué papel desempeña cuando escribe?

– Es fundamental. Escribo escuchando música y alrededor del 90 % de lo que pongo es salsa. No puedo escribir sin música. Creo que la música ocupa una parte de mi atención cotidiana y me permite concentrarme en la dimensión creativa. Si una canción me saca de la escritura, presto atención a lo que está ocurriendo. A veces ese cambio de concentración es una señal de que algo merece ser escuchado. Mi familia estaba vinculada a la música cubana y a la Sonora Matancera. Después, el novio de mi tía Inés, Alfredo Rangel, me acercó de lleno a la salsa. Era un melómano extraordinario y terminó convirtiéndose en una especie de maestro. Todavía escucho varias horas de salsa al día, investigo sobre sus intérpretes y colecciono libros relacionados con el género. Tengo unas congas en casa e intento tocarlas diariamente, aunque no soy un gran percusionista. La salsa es también parte de mi historia profesional. Algunos de mis compañeros de universidad y yo comenzamos a hacer audiovisuales cuando todavía estudiábamos. Nuestro primer patrocinador fue Álvaro Manosalva, propietario de Quiebracanto, quien nos ayudó a financiar aquellos trabajos iniciales. Por eso, cuando hablo de mi trayectoria, no hablo solamente de mí. Hablo de un grupo de amigos que empezó a trabajar junto y que encontró en el audiovisual una manera de desarrollar sus inquietudes.

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El humor colombiano como estrategia de supervivencia

– Sus películas y series tienen un humor reconocible. ¿Cómo surgió esa inclinación?

– Curiosamente, yo no soy una persona especialmente bromista. Mis amigos suelen hacer chistes, pero tengo fama de serio. Además, nuestras primeras aproximaciones profesionales a la televisión fueron con comedias que no funcionaron. Escribimos "Doble seis", "Si nos dejan" y "Ojos de gato". Nos fue mal con las tres, pero descubrimos que nos gustaba el humor. Después, Enrique Peñalosa, que era dueño de Punch, nos sugirió que quizá éramos malos escribiendo comedias y podíamos ser buenos en el melodrama. Nuestra primera telenovela fue "Te voy a enseñar a querer". Después hicimos muchas otras y encontramos un camino en ese género. Sin embargo, el humor siguió siendo fundamental. En Colombia hay una tradición muy particular de personajes cómicos que se roban las escenas. Durante mucho tiempo se les consideró un alivio dentro de historias dramáticas. Después, una generación de creadores empezó a preguntarse por qué no convertirlos directamente en protagonistas. Así surgieron producciones como "Pedro el escamoso", "Betty la fea" y "Los Reyes", que combinaron melodrama y humor de una manera que conectó con públicos nacionales e internacionales. Creo que los colombianos hemos desarrollado dos estrategias de supervivencia frente a una realidad compleja y violenta: el olvido y el humor. A veces olvidamos demasiado rápido y nos burlamos de las cosas con excesiva facilidad. Pero ambos mecanismos también nos ayudan a seguir adelante.

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La teoría y el oficio

– Shakespeare ocupa un lugar importante en sus reflexiones. ¿Qué representa para usted?

– Una de las cosas más importantes que me ha enseñado es el valor de la imperfección. Quienes trabajamos en entretenimiento hemos cargado a menudo con una especie de culpa frente al arte. Existe una tradición que coloca la perfección como ideal estético y considera inferior lo comercial. Sin embargo, Shakespeare continúa vigente después de siglos, a pesar de que sus obras contienen incoherencias y debilidades si se las examina desde determinados modelos teóricos. Tolstói escribió un ensayo en el que cuestionaba duramente a Shakespeare. Señalaba problemas estructurales y explicaba su prestigio como una forma de esnobismo intelectual. Su análisis es interesante, aunque no comparto su conclusión. Creo que Shakespeare sigue vivo precisamente porque sus personajes son imperfectos. La perfección puede intimidar o despertar admiración, pero la imperfección permite identificarnos. Y la identificación es esencial para el entretenimiento. Además, descubrí que leer a Shakespeare me ayuda cuando tengo un bloqueo creativo. Los guionistas trabajamos dentro de una cadena de producción: tenemos que entregar páginas y cumplir calendarios. No podemos esperar siempre a que llegue la inspiración. Cuando me bloqueo, leo Shakespeare, sobre todo Hamlet. Algo sucede en mi cabeza y encuentro nuevas posibilidades para resolver lo que estoy escribiendo.

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– En Creatividad y escritura conviven las anécdotas con referencias además de Shakespeare a Aristóteles y Brecht. ¿Por qué le interesa teorizar sobre su trabajo?

– Siempre he combinado la actividad profesional con la docencia. Fui monitor universitario antes de convertirme en guionista y después enseñé en distintas instituciones, incluida la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Preparar clases me obligaba a reflexionar sobre lo que hacía. Utilizaba mis propias experiencias, no porque creyera que fueran el modelo correcto, sino porque permitían discutir decisiones concretas y conectar la teoría con la práctica. En América Latina no siempre reflexionamos lo suficiente sobre nuestros oficios. En otras industrias existe una tradición más consolidada de manuales, métodos y estudios de dramaturgia. Esa reflexión ayuda a que la práctica evolucione. Algunos de mis proyectos nacieron de investigaciones teóricas. "La saga, negocio de familia", por ejemplo, surgió de mi estudio de la tragedia griega. "La captura" estuvo vinculada a una reflexión sobre el western. En otros trabajos me interesé por las transformaciones de la narrativa contemporánea.

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¿Para qué sirven los críticos?

– ¿Qué lugar les concede a los críticos en su trabajo?

– He tenido una relación compleja con la crítica. Durante un tiempo dejé de leerla porque me afectaba demasiado. También pedí a mi equipo que no me transmitiera constantemente si una producción estaba siendo bien o mal recibida. Termina siendo una trampa emocional. Sin embargo, hay críticos que pueden ayudar mucho. Me interesa aquel que identifica la distancia entre lo que un autor quería hacer y lo que finalmente consiguió. Ese análisis permite descubrir dónde se rompió la comunicación entre la idea y el resultado. No me gusta el crítico que se siente obligado a decirle al público qué debe ver o cómo debe pensar. Prefiero al que examina una obra y señala problemas concretos de construcción. Tuve una relación particular con Ricardo Silva Romero. Durante los años noventa, él criticaba mis películas con dureza. Sin embargo, yo disfrutaba su escritura. Años después leí su libro Ficcionario y lo felicité. Con el tiempo terminamos trabajando juntos en la adaptación de Cómo perderlo todo. Nuestra relación demuestra que la crítica y la creación no tienen por qué ser mundos enfrentados. Una discusión puede convertirse en una colaboración, siempre que exista respeto por el trabajo del otro.

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Las historias no paran

– Después del éxito reciente de la serie "La primera vez", ahora Dago también participa como coproductor en "Aquel," la serie de Netflix sobre Raphael que ya está en plataforma. ¿Por eso la sensación de que el libro quedó en puntos suspensivos?

– Sobre todo, porque sigo haciendo cosas. Este año ha sido especialmente productivo y el próximo también lo será. El entretenimiento cambia constantemente. Las plataformas, las nuevas formas de consumo y los diferentes formatos exigen revisar las herramientas narrativas, pero no eliminan la necesidad de contar historias capaces de emocionar. Tengo muchos proyectos y, después de la experiencia del libro, me animé a seguir escribiendo textos sobre lo que estoy haciendo.

– ¿Entonces hay Dago para rato?

– Claro. Somos jóvenes…

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