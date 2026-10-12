“Las mujeres hemos cargado con la culpa desde que Eva le dio una manzana a Adán”

Un tiempo después, “condenada por la preñez y la obligación del silencio”, Josefa y su hermana Dolores son lanzadas a una aventura que no pidieron. Las dos niñas deben atravesar el inmenso océano desde España…

En un mundo gobernado por un Dios absoluto, tan ubicuo como aterrador, Josefa se sabe forzada a aceptar sus designios sin preguntar. En “Por mi gran culpa” (Hachette), Ligia Urroz ficciona una historia familiar real que data de muchas generaciones atrás, en la que una joven es abusada sistemáticamente por un obispo de la Iglesia católica.

Un tiempo después, “condenada por la preñez y la obligación del silencio”, Josefa y su hermana Dolores son lanzadas a una aventura que no pidieron. Las dos niñas deben atravesar el inmenso océano desde España hasta Nicaragua para acallar las voces escandalizadas e intentar recomenzar la vida, a pesar de la culpa, “jaula donde crece una fauna de fragilidades humanas”.

Publicidad

¿Cómo desarrolló el trabajo de investigación para ambientar la historia y construir personajes acordes con la época?

Para empezar, soy una apasionada de la investigación. Tuve la oportunidad de recluirme en un piso en Madrid y hacer investigación tanto de campo como de archivos históricos. Traté de “vivir” la época, sumergirme en el contexto histórico para poder construir los personajes y la ambientación acordes con la era decimonónica. Por ejemplo, para estudiar cómo era la mujer española en el siglo XIX, sus usos y costumbres, leí a Pilar Ballarín y su ensayo, publicado por la Universidad de Granada, titulado “La educación de la mujer española en el siglo XIX”. Luego visité el Museo del Traje en Madrid y admiré la forma de vestir: los miriñaques, los corsés, las sayas, etc. Estudié a profundidad decenas de ensayos sobre la sociedad, la moda, la sexualidad, la literatura y hasta la prensa.

¿Cómo fue la experiencia con la catedral de León? Es, en sí misma, un personaje.

La estudié minuciosamente en un libro escrito por D. Matías Laviña titulado “La catedral de León, memoria: sobre su origen, instalación, nueva edificación, vicisitudes y obras de restauración”. Cuando la visité, me impresionó confirmar con mis ojos dónde estaban sus capillas, la sacristía, su luz y olor. Luego metí la nariz en los ensayos de los viajes transatlánticos, en cómo se “hacían las Américas”, en los libros de viajes y tratados, y en cómo era la Nicaragua del siglo XIX: su economía y sociedad. Tanto me gusta la investigación que a veces pasaba dos semanas en ella para escribir una oración o un pequeño párrafo.

Le puede interesar

¿Cuáles fueron sus insumos para crear y escribir a las muchas mujeres que habitan su novela? (además de su abuela y otras mujeres de su familia).

Para poder escribirlas y sentirlas genuinamente, cada una de ellas lleva arraigada una filosofía. Dolores está basada en Santa Teresa y, como ella, su misión de vida es el servicio y la entrega. Ella ama y no espera nada a cambio; ese amor implica renuncia y sacrificio. Como decía la Madre Teresa de Calcuta: “Ama hasta que duela y si te duele es buena señal”. Josefa es, en esencia, la filosofía de la culpa de Paul Ricoeur, la cual radiografía cómo el ser humano experimenta, interpreta y expresa el mal.

A Josefa el cura la ha convencido de que ella es la culpable del abuso, por ejemplo.

Según la filosofía de Ricoeur, la culpa se vive como una mancha y requiere una purificación. El pecado es una ruptura con Dios y se convierte en una falta a la ley sagrada. Josefa debía sentir todo eso en cada paso de su vida hasta que, finalmente, pudo despojarse de ello. En Genoveva pulsa el odio y la venganza. De ella no sabemos nada en la segunda parte de la novela hasta la carta final, donde la novela da un giro, una vuelta de tuerca, y comprendemos lo que vivió y sintió la hermana menor de la tríada.

Doña Lola también siente culpa y, además, un inmenso temor a Dios y al qué dirá el pueblo. Es un personaje complejo que tiene que gestionar su forma tradicional de educar, su lugar en la sociedad y la culpa de no haber impedido la transgresión contra su hija.

Uno de los temas es la migración (también el exilio). ¿De qué manera su propio ser como migrante y exiliada atravesó esta escritura?

Al ser yo misma hija de la guerra y del exilio, toda mi literatura lleva ese “estigma”. Mis novelas “La muralla”, “Somoza” y “Por mi gran culpa” tocan el dolor de dejar la tierra en la que naciste, los motivos para migrar o el exilio forzado. Las razones van desde la búsqueda del sueño americano y el exilio político hasta el exilio provocado por una vergüenza familiar.

Al comienzo de varios capítulos hay una cita de la Biblia, y me hizo pensar en cómo cada texto puede ser —y ha sido, a lo largo de la historia— interpretado según la conveniencia de cada uno. Es un lenguaje acomodaticio, en el caso del obispo, quien distorsiona “la palabra de Dios” para que sirva a sus propósitos.

Los capítulos de la primera parte de la novela —lo que ocurre en Castilla y León— llevan un epígrafe bíblico, es decir, esa frase dará información sobre el contenido de dicho capítulo. El obispo era un maestro de la oratoria y un gran conocedor de la palabra de Dios. Es muy importante que él la conozca a profundidad para acomodarla a su manera: él abusa de la muchachita y luego tiene las palabras precisas para —en el confesionario— señalarla como culpable. Más tarde, cuando los padres de Josefa le reclaman el embarazo, él tiene el ejemplo perfecto para demostrar que deben entregar a su hija al holocausto para demostrar su inmenso amor por Dios. Ese personaje, el cura, fue la mar de desafiante y, por ende, de lo más satisfactorio al escribir la novela.

¿Cuál cree que es la gran culpa que se les pone hoy a las mujeres?

Las mujeres hemos cargado con la culpa desde que Eva le dio una manzana a Adán, es decir, desde que tenemos memoria. Hoy sentimos culpa por muchas razones: trabajar mientras maternamos; cuidar de los enfermos y ancianos y dejar nuestras labores profesionales; la forma en la que vestimos o si tomamos una copa o no. Un ejemplo reciente es la terrible violación grupal de una estudiante en la Universidad de Cornell. La víctima, en un principio, sintió vergüenza de contar la historia y hasta culpa por haber consumido alcohol y drogas, hasta que tuvo la valentía de reconstruir los hechos y darse cuenta de que un “no” siempre es un “no”, independientemente del estado de ebriedad o sobriedad.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

