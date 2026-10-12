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“Las mujeres hemos cargado con la culpa desde que Eva le dio una manzana a Adán”

La autora y promotora de lectura mexicana y nicaragüense Ligia Urroz ha sido incluida en varias antologías de cuento, y su novela “La muralla” fue preseleccionada en 2010 para el acervo de Bibliotecas Escolares y de Aulas de las escuelas públicas de educación básica de la SEP en México. En entrevista para El Espectador habló sobre su nuevo libro, “Por mi gran culpa”.

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Camilo Rincón
Ligia Urroz nació en Managua, Nicaragua, en 1968.
Ligia Urroz nació en Managua, Nicaragua, en 1968.
Foto: Daniel Mordzinski

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En un mundo gobernado por un Dios absoluto, tan ubicuo como aterrador, Josefa se sabe forzada a aceptar sus designios sin preguntar. En “Por mi gran culpa” (Hachette), Ligia Urroz ficciona una historia familiar real que data de muchas generaciones atrás, en la que una joven es abusada sistemáticamente por un obispo de la Iglesia católica.

Un tiempo después, “condenada por la preñez y la obligación del silencio”, Josefa y su hermana Dolores son lanzadas a una aventura que no pidieron. Las dos niñas deben atravesar el inmenso océano desde España…

Por Camilo Rincón

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