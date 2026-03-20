“Errancia en el país del olvido”, una muestra sobre la memoria y la vida tras la violencia

"Errancia en el país del olvido" es una exposición de entrada libre que se puede visitar en la sede Chicó de la Alianza Francesa (Carrera 11 #93-40). Foto: Cortesía

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Este viernes 20 de marzo de inaugura en la Alianza Francesa de Bogotá (sede Chicó) “Errancia en el país del olvido”, una exposición de 18 obras de la artista colombo-francesa Constanza Aguirre que estarán disponibles de manera gratuita hasta el próximo 16 de mayo. A través de ellas, Aguirre busca plantear una reflexión sobre la migración y el (des)arraigo a la tierra.

Para ello, se vale de la representación fragmentada de campesinos, tejedores de sombreros, pescadores, carniceros, entre muchos otros. Sus manos, partes de sus rostros, sus cuerpos contorsionados nos dan una idea de las vidas que cargan, de la tierra que trabajan, de lo que tienen y lo que tuvieron que dejar ir. Este vistazo a las vidas de estas personas invita al espectador a pensar sobre la violencia, la memoria y el olvido.

Es precisamente de este último concepto que surge el nombre de esta exposición, pues para Aguirre se trata de un elemento necesario para que las víctimas de la violencia sigan construyendo una vida y soñando con un futuro.

“Errancia en el país del olvido tiene que ver con lo que ha ocurrido en Colombia durante mucho tiempo. La violencia ha sido tan permanente, tan constante, que casi se vuelve endémica. Por eso hablo del país del olvido: porque también existe una necesidad de olvidar para poder seguir viviendo y tener una perspectiva de vida más allá de las sombras”, afirmó Aguirre.

Todas las obras fueron realizadas sobre papel utilizando materiales como carboncillo, tinta, pastel y acrílico. Aquí no hay colores. Los contrastes entre el negro y el blanco, la luz y la sombra, lo visible y lo oculto, son los que cuentan la historia de estas personas. Para la artista, se trató de una composición que simulaba la de una coreografía, en la que los cuerpos son capturados en un momento en el que están en proceso de crear algo, de sembrar algo o incluso de matar algo.

“Errancia en el país del olvido” es el resultado de una trilogía que la artista lleva trabajando desde hace varios años. El recorrido comenzó con “Anonymous: desaparecidos aparecidos”, una serie dedicada a la emergencia del individuo a través de rostros y presencias anónimas. Posteriormente, en “Quieren carne de hombres”, la artista abordó la constitución de un pueblo en devenir. “Errancia en el país del olvido” cierra este proceso y vuelve a situar al individuo en el centro de la obra, pero ahora desde la acción de hacer y de crear.

Esta exposición abre el mes de la francofonía, una celebración que la Alianza Francesa trae cada año y que incluye muestras artísticas, proyecciones de cine, conciertos y muchos eventos más que buscan acercar la cultura francesa a nuestro país. La inauguración estará acompañada de presentaciones musicales de ¡Ya voy! y Brama.

Para más información sobre esta exposición y otros de los eventos que vendrán durante este mes, puede consultar la página oficial de la Alianza Francesa.