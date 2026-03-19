‘Bogotá en suspenso’ el festival gratuito inspirado en Sherlock Holmes y Hercule Poirot

sherlock Holmes

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Entre el 18 y el 26 de marzo se celebra en la capital el festival literario “Bogotá en suspenso”. Organizado por la Editorial Planeta, este festival homenajará a dos recordados personajes del género del suspenso: Hercule Poirot, el detective de las novelas de Agatha Christie, y el reconocido Sherlock Holmes, creado por Arthur Conan-Doyle.

La editorial organizó una programación alrededor del género de la novela detectivesca que incluye cine clubs, lecturas dramatizadas, clases magistrales y talleres de ilustración, con expertos en el tema.

“El festival busca conectar a los lectores bogotanos con estos clásicos fundamentales del suspenso y permitirles adentrarse en los universos del crimen, el misterio y la tensión narrativa que definieron el género detectivesco moderno”, reportaron en TintaTIC.

Además, con esta iniciativa, buscan conectar a los lectores con dos de los personajes más reconocidos de este género: Sherlock Holmes y Hercule Poirot. La segunda edición del festival se realizará en diferentes librerías aliadas de la ciudad y esperan “celebrar el ingenio, la observación minuciosa y el arte de construir enigmas capaces de atrapar a generaciones de lectores”, según un comunicado.

Conozca la programación:

Sábado 21 de marzo

4:00 p.m. Cine Club de la película Asesinato en el Expreso de Oriente (1974) – Centro Cultural Gabriel García Márquez, auditorio Porfirio Barba Jacob.

4:00 p.m. Lectura dramatizada de un fragmento de Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie – Librería Lerner de la 93.

Miércoles 25 de marzo

5:30 p.m. Clase magistral “Tras la lupa de Sherlock Holmes y Hércules Poirot” con la escritora Mónica Acebedo – Tornamesa Zona G.

6:00 p.m. Taller de ilustración “Crea e ilustra tu detective” con el ilustrador Keco Olano – La Verbena.

Jueves 26 de marzo

6:00 p.m. Lectura dramatizada de un fragmento de Las aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle – Librería Wilborada 1047.

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