Si no va al Estéreo Picnic, aquí tiene otros planes culturales para este fin de semana

Uno de los eventos será en el Auditorio León de Greiff en la Universidad Nacional, en el marco del ciclo musical Presencias - Sonidos & Ecos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Concierto “Presencias. Sonidos & Ecos: Conmemoración Emancipación Afrodescendiente”

Fecha: sábado 21 de marzo, a las 4:00 p. m.

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia.

Entrada: libre.

Detalles del evento: en este primer concierto de la temporada, dedicada a las raíces afroamericanas y mestizas, los asistentes podrán disfrutar de la música de Francisco Zumaqué, Tania León y Gabriela Ortiz, siendo interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro Nacional de Colombia.

Café filosófico. La guerra de todos contra todos

Fecha: sábado 21 de marzo, a las 11:00 a. m.

Lugar: Librería Lerner, sede de la 93.

Entrada: COP 55.000.

Detalles del evento: a partir de cuatro autores (Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Hannah Arendt y Konrad Lorenz) los participantes podrán reflexionar sobre la guerra y la violencia humana a lo largo de la historia y en nuestro contexto actual. El filósofo Roberto Palacio conducirá la charla.

Club de lectura de “La memoria donde ardía”, con la autora Socorro Vanegas

Fecha: sábado 21 de marzo, a las 4:00 p. m.

Lugar: sesión virtual.

Entrada: se puede pedir el enlace a través del correo comunicaciones@plazayjanescolombia.com

Detalles del evento: en este club de lectura pre-Filbo, los participantes podrán hablar con Socorro Vanegas, escritora y editora mexicana, quien en este libro explora temas como la memoria, la infancia y la maternidad.

Tristán e Isolda. Cineco Alternativo

Fecha: sábado 21 de marzo. Consultar los horarios en cinecolombia.com.

Lugar: salas de Cine Colombia.

Entrada: COP 115.000.

Detalles del evento: la clásica ópera de Wagner llegará a las salas de cine, en una producción de la Metropolitan Ópera de Nueva York, que reinventa la obra para el público de hoy. Los espectadores serán testigos de la historia de los dos amantes, Tristán e Isolda, y la pasión desmedida que los orilló a un trágico desenlace.

Edipo Rey. Obra de teatro

Fecha: domingo 22 de marzo, a las 4:00 p. m.

Lugar: Teatro El Ensueño.

Entrada: libre, hasta completar aforo.

Detalles del evento: a partir de una lectura contemporánea, el público podrá acercarse a este clásico griego, donde el protagonista cumple su trágico destino al asesinar a su padre y casarse con su madre. Esta versión de la obra de Sófocles se basó en la adaptación cinematográfica de Pier Paolo Pasolini y en la tradición de esta historia en la ópera.

Danza consciente en el Planetario

Fecha: domingo 22 de marzo, a las 10:00 a. m.

Lugar: Planetario de Bogotá.

Entrada: COP 50.000, más servicio.

Detalles del evento: esta experiencia será un ejercicio de meditación dirigido por Jorge Luis Pertuz, quien guiará el proceso de exploración corporal de los asistentes, y Alejandro Gómez Cáceres, exintegrante de bandas como Aterciopelados y La Derecha, quien será el encargado de construir la atmósfera del espacio con música en vivo.

Circuito de Teatro infantil con música en vivo

Fecha: sábado 21 de marzo, a las 2:00 p. m.

Lugar: Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe

Entrada: libre.

Detalles del evento: los más pequeños de la familia podrán disfrutar del teatro de sombras y de momentos con marionetas, a partir de una puesta en escena en la que los encargados reunirán elementos de la música, las artes plásticas y las artes visuales en un solo lugar.

Espacio de juego y memoria en El Tunal

Fecha: domingo 22 de marzo, a las 2:00 p. m.

Lugar: Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal.

Entrada: libre.

Detalles del evento: la biblioteca se convertirá en un lugar de encuentro para los asistentes, en donde podrán acercarse a una nueva forma de leer por medio del juego y el arte. La experiencia contará con recursos audiovisuales e informativos que enriquecerán esta experiencia lúdica con la lectura.

Equinoccio de primavera en Usme

Fecha: sábado 21 de marzo, de 5:00 a. m. a 11:00 a. m.

Lugar: Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme

Entrada: libre.

Detalles del evento: esta actividad astronómica, que ocurre dos veces al año, hará que el día y la noche tengan la misma duración en todo el mundo: 12 horas. Los capitalinos podrán vivir este momento a partir de un ritual de armonización con autoridades de la Sierra Nevada de Santa Marta y un taller de arcilla a las 9:30 a. m.