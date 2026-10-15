"Esculpir el tiempo": el documental sobre las estatuas de San Agustín retenidas en Berlín

Son miles las preguntas abiertas sobre qué había en nuestro territorio antes de que existiera lo que hoy es Colombia. ¿Qué sociedad habitó estas tierras mil años atrás? ¿Qué de ellas persiste en nuestro tiempo? En el parque de San Agustín, en Huila, estatuas milenarias son testigos de esa época. Arqueólogos y habitantes de San Agustín hoy siguen tratando de armar el rompecabezas de lo que alguna vez fue, pero faltan 34 piezas. Entre 1915 y 1923, el etnólogo alemán Konrad Theodor Preuss extrajo ilegalmente decenas de objetos patrimoniales de…

Son miles las preguntas abiertas sobre qué había en nuestro territorio antes de que existiera lo que hoy es Colombia. ¿Qué sociedad habitó estas tierras mil años atrás? ¿Qué de ellas persiste en nuestro tiempo? En el parque de San Agustín, en Huila, estatuas milenarias son testigos de esa época. Arqueólogos y habitantes de San Agustín hoy siguen tratando de armar el rompecabezas de lo que alguna vez fue, pero faltan 34 piezas. Entre 1915 y 1923, el etnólogo alemán Konrad Theodor Preuss extrajo ilegalmente decenas de objetos patrimoniales de Colombia y los llevó a Alemania. Hoy, esas esculturas permanecen en una bodega en Berlín y el gobierno colombiano está obligado a reclamarlas.

Esta es la historia que cuenta el documentalista colombiano Juan José Lozano en Esculpir el tiempo, una película estrenada este año y que puede verse gratuitamente en RTVC Play.

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A los colombianos de a pie, ¿por qué deberían preocuparles estas piezas?

Estas piezas son el testimonio de formas de relacionarse con el territorio y el medio ambiente que desarrollaron pueblos que habitaron la región hace más de mil años, y son testimonios que la historia oficial ha desconocido o ha querido borrar. La historia de Colombia no comenzó hace 500 años con la llegada de los españoles, sino miles de años atrás. Su importancia no radica en un orgullo chovinista —pues nacer en cualquier lugar es un accidente de la naturaleza— sino en la posibilidad de comprender mejor quiénes somos y cómo se construyó este territorio. La comunidad de San Agustín viene de muchos lugares, y es interesante cómo allí la reclamación por el retorno de las estatuas se ha convertido en una forma de relacionarse con esa memoria prehispánica.

Se dice que sabemos poco de la civilización que construyó estas estatuas. Pero, con la información disponible, el documental incluye recreaciones digitales de cómo hubiera podido ser el territorio cuando se esculpieron las piezas. ¿Cómo fue el proceso de visualizar el pasado remoto?

Uno de los objetivos del documental era traducir al lenguaje audiovisual un conocimiento científico que suele circular en círculos muy especializados. Las recreaciones se basaron en más de un siglo de investigaciones arqueológicas y en herramientas recientes, como los sensores remotos, que son fascinantes: permiten estudiar el subsuelo sin necesidad de excavar. Víctor González, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), es uno de los pioneros en este tema en el país.

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Allí se excavó durante mucho tiempo y hay mucha información guardada que no ha sido procesada con la rigurosidad y con la dedicación que se debería, porque eso cuesta dinero. No es que no se sepa mucho de San Agustín, sino que durante mucho tiempo interpretamos lo que encontrábamos desde el modelo de las grandes civilizaciones prehispánicas de América, como los mayas o las sociedades preincaicas. A veces se fuerzan las hipótesis para que la evidencia encaje en lo que esperamos encontrar. Uno de los grandes mitos fue pensar que los pueblos de San Agustín habían construido una sociedad similar, con grandes Estados, murallas y estructuras de poder. Los estudios más recientes apuntan a otra historia: pequeños grupos humanos que durante unos 2.000 años desarrollaron formas de organización y de relación con el territorio que no parecen responder a ese modelo de evolución hacia grandes imperios. No hay, por ejemplo, evidencias claras de guerras o armas. Es una historia diferente, y aceptar nuevas interpretaciones toma tiempo porque el conocimiento arqueológico se construye y se corrige con cada investigación.

Uno de los investigadores entrevistados en el documental dice que el Pueblo Escultor, probablemente, migró y dejó el territorio. Siendo así, ¿viene al caso decir que eran ancestros del actual pueblo colombiano?

Alemania ha esgrimido el argumento de que no hay cómo establecer una línea directa de ADN entre el Pueblo Escultor y la comunidad yanacona, que está asentada en San Agustín, para decir que no tienen derecho a reclamar este pasado, y que entonces no son sus ancestros. Pero las autoridades yanaconas señalan que existe una relación cultural con ese pasado: una manera compartida de relacionarse con los volcanes, las montañas, la piedra, los enterramientos y las ofrendas a la tierra. A mí me parece que esa relación debe primar sobre la búsqueda de una supuesta línea de ADN. Colombia es el resultado de múltiples mestizajes y, desde esa perspectiva, creo que podemos reconocer esas piezas como parte de nuestros ancestros y de nuestra historia, aunque no podamos establecer una continuidad biológica directa. Tratar de encontrar esa línea delgadita de ADN es una discusión bizantina que no nos lleva a nada.

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Parte del pueblo yanacona llegó a San Agustín en los años 90 tras haber sido víctima de desplazamiento forzado. En una parte del documental, la narradora dijo que para ese pueblo, “retornar las estatuas es sanar la doble herida del destierro”. ¿Qué relación hay entre la experiencia de desplazamiento forzado y la extracción ilegal de las piezas de San Agustín?

Yo lo veo, sobre todo, como un proceso de construcción de identidad. El pueblo yanacona está atravesando un proceso de reapropiación y de definición de quiénes son, y en ese contexto las estatuas de San Agustín tienen un papel importante. Los yanaconas reconocen en ellas formas de relacionarse con la tierra, como enterrar y hacer ofrendas, que son fundamentales para su identidad. Por eso el retorno de las estatuas puede entenderse como parte de ese proceso de reapropiación.

Cuando reporté este tema en Alemania, fue casi imposible contactar a las autoridades culturales de ese país. ¿Usted qué encontró en Berlín?

Me encontré con mucho miedo y resistencia por parte de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano y los museos. Pedimos acceso a los archivos, a los diarios y a la correspondencia de Konrad Preuss, el etnólogo que extrajo las piezas, así como a las reservas donde están las estatuas, pero nos pusieron muchas trabas y finalmente solo nos permitieron grabar cinco cabezas de piedra, bajo estricta supervisión. Es cierto que las reservas estaban en proceso de remodelación, pero yo sentí que también había temor de que identificaran nuestro documental con la reclamación colombiana y de que hiciéramos ruido alrededor del tema.

¿Cuánto tiempo duró la producción?

Unos ocho meses, entre septiembre de 2025 y julio de 2026, aunque empecé a investigar y hacer contactos desde enero de 2025. En ese momento todavía estaba Claudia Roth en el gobierno alemán y yo imaginaba que incluso sería posible filmar el regreso de las estatuas. Los alemanes endurecieron su posición con la llegada de un gobierno más conservador.

El expresidente Petro se abanderó de la causa de las repatriaciones. Sin embargo, el documental incluye una intervención de él en San Agustín en la que él dice que confunde a la SPK, entidad estatal alemana, con un actor privado. ¿Usted cómo evalúa la gestión de Petro?

No sé qué tan encima estaba el presidente Petro del tema de las estatuas, ni qué tan bien asesorado estaba para hablar del tema. A mí me pasó algo parecido con el documental de Chiribiquete: él presentó como un hecho científico que las pinturas rupestres de allá tienen 20.000 años, aunque su edad sigue en discusión. Creo que, en ocasiones, se entusiasmó con estos temas y soltó afirmaciones que los arqueólogos todavía no pueden sostener. Los alemanes perciben esa falta de articulación y, en mi opinión, eso les permite dilatar el proceso. Por eso creo que la gestión del tema terminó marcada más por el desorden institucional que por una estrategia clara y sostenida.

El compositor de la banda sonora de esta película es Luis Fernando Franco, de los pocos músicos a quienes el Banco de la República ha autorizado a componer para los instrumentos precolombinos que están en reserva. ¿Qué intención quería transmitir con la música?

Buscaba un músico colombiano que trabajara con instrumentos prehispánicos y así llegué a Luis Fernando Franco. La música se construyó en diálogo con el paisaje: desde el comienzo buscábamos establecer un contraste entre lo que está arriba de la tierra y lo que está debajo: una sonoridad más aérea, ligada al páramo, y otra relacionada con los enterramientos y el mundo subterráneo. Privilegiamos los instrumentos de viento y las capas sonoras, más que canciones o temas musicales, para que la música pudiera dialogar con los sonidos de la naturaleza. Incluso incorporamos después el piano, en contrapunto con instrumentos como la caracola.

En 2020, indígenas Misak derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar que estaba sobre el Morro del Tulcán, en Popayán. Debajo está el yacimiento arqueológico más relevante de esa ciudad. ¿Qué cambió después de ese episodio en la manera de mirar el patrimonio precolombino?

Creo que sabemos tan poco porque la colonización y la violencia también borraron muchas historias. Los acuerdos de paz contribuyeron a abrir un espacio para que nuevas voces, incluidas voces indígenas y de izquierda, pudieran ocupar los centros de poder. En ese contexto entiendo también lo que ocurrió con la estatua de Belalcázar en Popayán. Yo no conocía el Morro de Tulcán hasta noviembre del año pasado y me sorprendió descubrir que una estructura prehispánica estaba allí, en medio de la ciudad, y que tan poca gente conociera su historia. El derribamiento de Belalcázar hizo que una nueva generación de arqueólogos empezara a mirar ese lugar de otra manera: no había que recorrer miles de kilómetros para encontrar el pasado; estaba ahí. Cuando comencé a investigar sobre el Chiribiquete, en una de las hipótesis que conocí entonces aparecía una posible secuencia entre las pinturas rupestres de Chiribiquete, los petroglifos del río Caquetá y las esculturas de San Agustín: del dibujo al grabado y del grabado a la escultura. La estatua de La Chaquira en San Agustín, por ejemplo, es una piedra viva, tallada directamente sobre la montaña, que mira hacia el Magdalena. Esa relación entre territorio, memoria y formas de representación me parece fascinante porque nos obliga a mirar nuestra historia mucho más atrás de la llegada de los españoles.

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