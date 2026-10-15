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"Esculpir el tiempo": el documental sobre las estatuas de San Agustín retenidas en Berlín

Tras el documental "Chiribiquete: un viaje a la memoria ancestral de América", el cineasta Juan José Lozano se adentró en otra incógnita ancestral de Colombia con el filme "Esculpir el tiempo": las estatuas de San Agustín.

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José David Escobar Franco
José David Escobar Franco
Esculpir el tiempo
Imagen del proceso de filmación de "Esculpir el tiempo".
Foto: Cortesía Juan José Lozano

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Son miles las preguntas abiertas sobre qué había en nuestro territorio antes de que existiera lo que hoy es Colombia. ¿Qué sociedad habitó estas tierras mil años atrás? ¿Qué de ellas persiste en nuestro tiempo? En el parque de San Agustín, en Huila, estatuas milenarias son testigos de esa época. Arqueólogos y habitantes de San Agustín hoy siguen tratando de armar el rompecabezas de lo que alguna vez fue, pero faltan 34 piezas. Entre 1915 y 1923, el etnólogo alemán Konrad Theodor Preuss extrajo ilegalmente decenas de objetos patrimoniales de…

José David Escobar Franco

Por José David Escobar Franco

Periodista, internacionalista y especialista en televisión expandida y transmedia. Becario del Internationale Journalisten Programme (Alemania) en 2026, del International Center for Journalists (Estados Unidos) en 2024 y del programa Puentes de Comunicación de la DW Akademie, Efecto Cocuyo y El Faro en 2022. JoseD_Escobar jdescobar@elespectador.com
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