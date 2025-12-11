Estas son las 10 mejores películas de 2025, según TIME

"Sinners" fue incluida entre las diez mejores películas según TIME. Foto: Proximity Media

TIME anunció las películas más relevantes de este año. El top 10 de estos filmes fue elaborado por Stephanie Zacharek, crítica de cine estadounidense, finalista del Pulitzer en 2015 y ganadora del premio del Club de Mujeres Periodistas de Nueva York.

La lista de TIME se ha convertido en un termómetro de las producciones que la crítica ha considerado sobresalientes ese año y puede dar pistas de quienes serán nominados a los premios más importantes del cine.

10. Uno de esos días

Esta película, dirigida por Lawrence Lamont, retrata la historia de Alyssa, una mujer que descubre que su novio ha gastado el dinero correspondiente al alquiler, por lo que, con la ayuda de su amigo Dreux, intenta hallar una manera de evitar que la desalojen de su hogar. Este filme cuenta con la actuación de Keke Palmer y la cantante SZA y Zacharek la describe como una película que “te hace sentir mejor con todo”.

9. El jockey

“Kill the jockey” o “El jockey”, en español, es una película argentina del director Luis Ortega, que nos muestra a dos personajes: Remo, un jinete exitoso que ve mermado su futuro a raíz de sus adicciones, y Abril, una jockey que está embarazada de Remo y que debe enfrentar las dificultades de la maternidad, a la par de los obstáculos que surgen en su carrera en relación con la mafia del turf. La película fue nominada a los Premios Goya de este año.

8. Mente maestra

“Mastermind” es un filme que habla sobre un ladrón de obras de arte en la década de los 70, explorando la complejidad del personaje y las consecuencias de sus acciones delictivas. Esta producción fue dirigida por Kelly Reichardt, escritora y directora estadounidense y fue estrenada durante el Festival de Cannes de este año.

7. Sinners

“Sinners” es una película de terror gótico y western, dirigida por el guionista estadounidense, Ryan Coogler. Esta producción aborda la historia de dos hermanos gemelos que deciden dejar su pasado atrás, volviendo a su pueblo de origen. Sin embargo, progresivamente descubren los oscuros que se ocultan en este lugar. Protagonizada por Michael B. Jordan, Rolling Stones ha descrito a este filme como: “un relato del American Gothic sobre el racismo, la apropiación cultural y el alma vendida en el cruce de caminos”.

6. Un buen ladrón

“Roofman” está basada en la historia real de Jeffrey Manchester, un ladrón compulsivo que es atrapado después de robar varios McDonald’s y que, en un intento de fuga, se esconde en la juguetería Toys “R” Us. La película, protagonizada por Channing Tatum, aborda temas como la masculinidad y la familia, desde la perspectiva de una comedia romántica.

5. Un día con Peter Hujar

Este filme nos muestra a Peter Hujar, un fotógrafo que un día de 1974 decide contarle a la escritora, Linda Rosenkrantzun, los detalles más íntimos de su cotidianidad. Zacharek dijo que esta película es: “recordatorio de qué gran parte del arte que amamos emerge de los márgenes de la vida cotidiana”.

4. Valor sentimental

“Sentimental Value” trata la historia de las hermanas, Nora y Agnes, quienes después de la muerte de su mamá, intentan retomar el contacto con su padre, un veterano director de cine de renombre. La película, de origen noruego y dirigida por Joachim Trier, se estrenó en el Festival de Cannes y fue nominada a la Palma de Oro.

3. Luna Azul

Dirigida por el ganador del Globo de Oro, Richard Linklater, “Blue Moon” se presenta como un musical y drama biográfico, que aborda los últimos años del compositor Lorenz Hart. La actuación de Ethan Hawke como Lorenz Hart es descrita por Zacharek como de “las mejores del año”.

2. El oficial y el espía

“En 1894, el capitán francés Alfred Dreyfus, un joven oficial judío, es acusado de traición y es condenado a cadena perpetua. Cuando el coronel Picquart, uno de los responsables de la humillación a Dreyfus, descubre que se siguen pasando secretos militares, se adentrará en un peligroso laberinto de corrupción, poniendo en peligro su honor y su vida”. El filme, dirigido por Roman Polanski, recibió el Premio César al mejor director

1.Nouvelle Vague

“Nouvelle Vague” fue un movimiento cinematográfico francés que estuvo en auge a finales de los 50 y 60. Este filme es el segundo dirigido por Richard Linklater que se incluye en el top y se enfoca en la historia de cómo se filmó la película de Jean-Luc Godard “À bout de souffle”. Con respecto a esta película, Zacharek dijo lo siguiente: “Sin aliento cambió el cine para siempre, y Nouvelle Vague es el homenaje definitivo, defendiendo con valentía la belleza, el placer y el poder del arte para mantenernos en movimiento”.

