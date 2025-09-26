Estas son las sedes de la BOG25 en el Eje Ambiental: horarios y más detalles

Fotografía de la obra Surrender (Flag), del artista irlandés John Gerrard, durante la Bienal de Arte y Ciudad BOG25 en el Palacio de San Francisco en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Bienal Internacional de Arte y Ciudad, BOG25, es una invitación a caminar Bogotá, a descubrirla desde la mirada del arte y a resignificar los espacios que han marcado su historia. Durante varias semanas, plazas, edificios, parques y centros culturales se convierten en escenarios de exhibiciones y encuentros, todos con entrada gratuita.

El Eje Ambiental, culminado en 2001 por el arquitecto Rogelio Salmona, es hoy la columna vertebral de la bienal. Su trazo, que alguna vez fue el río Vicachá de los pueblos originarios y luego se llamó San Francisco durante la Colonia, se transformó en Avenida Jiménez en el siglo XX como símbolo de modernidad. Hoy, en el marco de la BOG25, se reinterpreta como un gran eje de arte, donde la arquitectura y la historia se cruzan con el presente creativo de la ciudad.

A lo largo de este corredor se entrelazan la memoria indígena, los vestigios coloniales, las expresiones republicanas y los hitos modernos y brutalistas. Desde el Palacio de San Francisco hasta el Centro Cívico de la Universidad de los Andes, el recorrido revela un paisaje urbano único, enmarcado por los cerros orientales y atravesado por plazas, parques y edificios emblemáticos que, durante la bienal, se convierten en galerías vivas.

BOG25: sedes principales del Eje Ambiental

Palacio de San Francisco: martes a domingo, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Parque Santander: espacio público

Plazoleta del Rosario: espacio público

Espacio Odeón (antiguo TPB): martes a viernes, de 12:00 p.m. a 7:00 p.m. Sábados y domingos, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Parque de los Periodistas: espacio público

Edificio del ICFES: espacio público

Alianza Francesa: lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:30 p.m.

Centro Colombo Americano: lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábados, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Cinemateca de Bogotá: martes a viernes, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Sábados y domingos, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Museo de Artes Visuales, Universidad Jorge Tadeo Lozano: lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábados, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Centro Cívico, Universidad de los Andes: lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábados, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

BOG25: sedes satélite

Más allá del Eje Ambiental, la BOG25 expande sus muestras artísticas a distintos puntos de la ciudad, llevando el arte a barrios y localidades diversas. Desde la Galería Santa Fe en La Candelaria hasta el Museo de Arte Contemporáneo en Minuto de Dios, pasando por parques, bibliotecas y auditorios, la bienal convierte a Bogotá entera en un contenedor de arte.

Algunos de los espacios destacados son:

Galería Santa Fe

Archivo de Bogotá

Teatro El Parque – Parque Nacional

Biblioteca Nacional

Parque de los Novios

Movistar Arena

Plaza Cultural La Santamaría

Centro Cultural Gabriel García Márquez

Claustro de San Agustín (Universidad Nacional)

Fundación Gilberto Alzate Avendaño

En cada uno de estos escenarios, la ciudad se ofrece como escenario vivo, donde el patrimonio dialoga con la creación contemporánea.