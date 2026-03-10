Publicidad

Home

El Magazín Cultural

“El país de los ciegos”: el cuento que inspiró “En el valle de las sombras” de Netflix

El cuento de H.G. Wells fue la inspiración para la nueva película de Netflix, protagonizada por Natalia Reyes y Gael García Bernal.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura
10 de marzo de 2026 - 10:23 p. m.
Irina Loaiza y Claudio Cataño en "En El Valle de Las Sombras".
Irina Loaiza y Claudio Cataño en "En El Valle de Las Sombras".
Foto: Courtesy of Netflix/Netflix ©2026
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

“El país de los ciegos” fue el cuento que tomaron el director Sebastián Cordero y María Camila Arias para la dirección y guion de la nueva película de Netflix, titulada “El valle de las sombras”.

El cuento del escritor inglés H.G. Wells fue publicado por primera vez en abril de 1904 en The Strand Magazine. Para 1911, el relato fue incluido en una compilación de cuentos titulada "El País de los Ciegos y Otras Historias“.

Vínculos relacionados

Alfredo Bryce Echenique: las obras clave del autor de “Un mundo para Julius”
FIAV 2026: lo que debe saber sobre el festival de artes vivas más grande de Colombia
Natalia Reyes y Margarita Rosa de Francisco protagonizarán nueva película de Netflix

Este cuento sigue la historia de “un montañero llamado Núñez, quien en su intento por coronar el Parascotopetl, el Matterhorn de los Andes, resbala y cae por una ladera nevada. Al incorporarse comprueba aturdido que se encuentra en un valle aislado del resto del mundo por profundos precipicios, el País de los Ciegos. Los ancestros de sus habitantes huyeron de la represión española y una extraña enfermedad se propagó entre ellos, provocando que todos sus descendientes nacieran ciegos. Núñez cree que será fácil dominarlos, ya que según el refrán ‘En el país de los ciegos, el tuerto es el rey’”, según la sinopsis.

Wells ha sido conocido como “el maestro de la ficción especulativa” y en esta historia se planteó la pregunta de “¿Qué sería de una comunidad si sus miembros fueran privados de la vista? ¿Cómo evolucionaría la sociedad sin el concepto mismo de visibilidad? ¿Y si, un día, un forastero vidente se encontrara de repente en este país de ciegos?“, de acuerdo con Columbia University Press.

La obra de Wells ha sido comparada con el mito de la caverna de Sócrates, “los habitantes del pueblo no pueden comprender las explicaciones de Núñez sobre la “vista” y la “ceguera” y lo ven como un hombre ingenuo, confundido y “recién nacido”“, escribió Evan Lewis. Además, se ha dicho que la obra del escritor inglés pertenece al género de la ciencia ficción filosófica.

“Aunque no aborda temas tecnológicos futuristas, como es común en la ciencia ficción clásica, se enmarca en este campo al imaginar una sociedad alternativa con reglas diferentes y generar una reflexión crítica sobre la naturaleza humana, el conocimiento y la percepción. Al mismo tiempo, puede considerarse una fábula o alegoría moderna, ya que utiliza una historia ficticia para proponer una profunda reflexión sobre la relación entre el individuo y la sociedad, y sobre la verdad y la relatividad del conocimiento.

La historia también se enmarca en el ámbito de la literatura utópica/distópica, ya que describe una comunidad completamente aislada, autorregulada y funcional cuyas normas, vistas desde afuera, pueden parecer opresivas o incluso absurdas. En este sentido, la obra participa en la tradición de los mundos alternativos como espejos distorsionadores del nuestro, tan característicos de la ficción especulativa”, reportó la plataforma Lecturalia.

El cuento, ambientado en la Cordillera de los Andes, presenta a los habitantes del País de los Ciegos como una sociedad ordenada, en la que todo está diseñado para las necesidades de la comunidad. “El valle está rodeado de muros naturales de roca y hielo que lo aíslan por completo del mundo exterior. Esta geografía cerrada cumple una función simbólica, representando un universo autosuficiente, encerrado en sí mismo, donde la historia y las ideas externas no tienen cabida”, se lee en Lecturalia. El espacio se convirtió en un elemento simbólico de la historia.

En este cuento, Wells abordó diferentes temáticas como la relatividad del conocimiento y la verdad, el poder y la imposición de la diferencia, el conflicto entre la individualidad y la comunidad, y las libertades personales.

La película de Netflix protagonizada por Natalia Reyes, Margarita Rosa de Francisco, Claudio Cataño y Gael García Bernal, entre otros, pasará primero por salas de cine, antes de llegar a la plataforma de streaming.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Netflix

En el valle de las sombras

El país de los ciegos

Margarita Rosa de Francisco

Gael García Bernal

Natalia Reyes

H G Wells

Literatura

Claudio Cataño

Series de Netflix

Estrenos en Netflix

Qué ver en Netflix

Películas en Netflix

Películas colombianas en Netflix

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.