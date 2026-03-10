Natalia Reyes y Margarita Rosa de Francisco protagonizarán nueva película de Netflix

Elenco de "En El Valle De Las Sombras", de izquierda a derecha: Margarita Rosa de Francisco, Diego Vásquez, Gael García, Natalia Reyes, Claudio Cataño. Foto: Max Morales /Netflix ©2026

La plataforma de streaming anunció este 10 de marzo que Natalia Reyes, Margarita Rosa de Francisco y Gael García Bernal protagonizarán la nueva película “En el valle de las sombras”. Al elenco se unieron Diego Vásquez y Claudio Cataño.

El filme está basado en el cuento de H. G. Wells, “The Country of the Blind”, y recientemente terminó su rodaje en Colombia.

La película, dirigida por Sebastián Cordero y con guion de María Camila Arias, se rodó en diferentes locaciones en Boyacá y Cundinamarca, incluyendo Santa Sofía, Suesca, el desierto de la Tatacoita y Choachí.

De acuerdo con Netflix, este largometraje propone una reinterpretación cinematográfica del relato escrito por Wells a principios del siglo XX.

“Álvar Toledano, un montañista, cae en un valle aislado habitado por una comunidad ciega desde hace generaciones. Convencido de su superioridad, pronto descubre que su capacidad de ver es considerada una perturbación y no una ventaja. Mientras intenta adaptarse, Álvar se enamora de Medina, la mujer encargada de cuidarlo, y descubre que algunos habitantes están empezando a sanar, pero la comunidad prefiere eliminar lo distinto y Álvar deberá decidir si renuncia a lo que es para pertenecer o si el precio de mirar es huir del valle de las sombras”.

“The country of the blind” fue escrito por el autor inglés y publicado por primera vez en abril de 1904 en The Strand Magazine. Años más tarde, en 1911, el cuento fue incluido en una compilación junto con otras historias cortas.

Se espera que “En el valle de las sombras” comience su recorrido en salas de cine antes de llegar a la plataforma de streaming.

