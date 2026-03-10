Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Natalia Reyes y Margarita Rosa de Francisco protagonizarán nueva película de Netflix

Las actrices colombianas se unirán a Gael García Bernal en el reparto del nuevo filme de Netflix basado en un cuento de H. G. Wells. Conozca todos los detalles.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura
10 de marzo de 2026 - 05:35 p. m.
Elenco de "En El Valle De Las Sombras", de izquierda a derecha: Margarita Rosa de Francisco, Diego Vásquez, Gael García, Natalia Reyes, Claudio Cataño.
Elenco de "En El Valle De Las Sombras", de izquierda a derecha: Margarita Rosa de Francisco, Diego Vásquez, Gael García, Natalia Reyes, Claudio Cataño.
Foto: Max Morales /Netflix ©2026
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La plataforma de streaming anunció este 10 de marzo que Natalia Reyes, Margarita Rosa de Francisco y Gael García Bernal protagonizarán la nueva película “En el valle de las sombras”. Al elenco se unieron Diego Vásquez y Claudio Cataño.

El filme está basado en el cuento de H. G. Wells, “The Country of the Blind”, y recientemente terminó su rodaje en Colombia.

Vínculos relacionados

Así es la Nueva experiencia inmersiva en el Planetario de Bogotá: un viaje sensorial
Daniel Ledesma, líder social: “Yo era uno de esos a los que les decían que no tenían futuro”
Tamara Silva Bernaschina: “La escritura es más descubrimiento que invención”

La película, dirigida por Sebastián Cordero y con guion de María Camila Arias, se rodó en diferentes locaciones en Boyacá y Cundinamarca, incluyendo Santa Sofía, Suesca, el desierto de la Tatacoita y Choachí.

De acuerdo con Netflix, este largometraje propone una reinterpretación cinematográfica del relato escrito por Wells a principios del siglo XX.

“Álvar Toledano, un montañista, cae en un valle aislado habitado por una comunidad ciega desde hace generaciones. Convencido de su superioridad, pronto descubre que su capacidad de ver es considerada una perturbación y no una ventaja. Mientras intenta adaptarse, Álvar se enamora de Medina, la mujer encargada de cuidarlo, y descubre que algunos habitantes están empezando a sanar, pero la comunidad prefiere eliminar lo distinto y Álvar deberá decidir si renuncia a lo que es para pertenecer o si el precio de mirar es huir del valle de las sombras”.

“The country of the blind” fue escrito por el autor inglés y publicado por primera vez en abril de 1904 en The Strand Magazine. Años más tarde, en 1911, el cuento fue incluido en una compilación junto con otras historias cortas.

Se espera que “En el valle de las sombras” comience su recorrido en salas de cine antes de llegar a la plataforma de streaming.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Netflix

En el valle de las sombras

Natalia Reyes

Claudio Cataño

Gael García Bernal

Margarita Rosa de Francisco

Película en Netflix

Películas colombianas netflix

Qué ver en Netflix

Estrenos de netflix

Cine

Sebastián Cordero

H.G.Wells

The country of the blind

Cine Colombia

Literatura

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.