FIAV 2026: lo que debe saber sobre el festival de artes vivas más grande de Colombia

De las 227 propuestas inscritas a la convocatoria nacional del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) 2026, 30 fueron seleccionadas. Foto: Corporación Cultural Atabaques / Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) Bogotá 2026 se prepara para una nueva edición que no solo reunirá a artistas de distintas partes del mundo, sino que también busca redefinir la manera en que circulan las artes escénicas en Colombia.

Entre el 27 de marzo y el 5 de abril, la capital será sede de una programación que supera el centenar de espectáculos nacionales e internacionales, pero esta vez el festival también tendrá un alcance territorial inédito: parte de sus obras viajarán por diferentes regiones del país.

Según el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el principal objetivo es lograr un evento que fortalezca la circulación cultural, amplíe el acceso del público a las artes vivas y consolide al FIAV como uno de los encuentros escénicos más relevantes del país.

El FIAV Bogotá 2026 y su apuesta por descentralizar la cultura

A través de Circuitos Vivos, 12 obras del festival viajarán a 15 ciudades del país, ampliando el alcance de una programación que tradicionalmente se concentraba en Bogotá.

La estrategia permitirá que cuatro producciones internacionales y ocho nacionales circulen por teatros y escenarios culturales de distintas regiones. De esta manera, se garantiza el acceso a las artes escénicas a públicos que normalmente no tienen la oportunidad de asistir a este tipo de eventos.

Circuitos Vivos se desarrolla en articulación con la Red Nacional de Teatros Públicos y Patrimoniales y cuenta con el impulso del Centro Nacional de las Artes, con el objetivo de fortalecer los circuitos de circulación cultural y activar escenarios regionales.

Según explicó la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, esta estrategia responde a una necesidad histórica del sector cultural colombiano: que los grandes eventos artísticos no se concentren exclusivamente en unas pocas ciudades.

“La cultura no puede concentrarse en unas pocas ciudades. Con Circuitos Vivos estamos dando un paso decisivo para que los grandes festivales del país dialoguen con los territorios y para que las comunidades puedan encontrarse con las artes en sus propios escenarios”, afirmó la ministra.

El objetivo es que el arte no solo circule, sino que también permita encuentros entre distintas historias y contextos culturales del país. En palabras de Kadamani Fonrodona, la descentralización del festival busca reconocer la potencia creativa de las regiones y fortalecer el ecosistema cultural colombiano.

El Caribe, región invitada de honor en el FIAV 2026

Otra de las apuestas del festival es destacar la diversidad cultural del país. En esta edición, el Caribe colombiano será la región invitada de honor, una decisión que busca visibilizar la riqueza artística y las tradiciones escénicas de ese territorio.

Dentro de la programación nacional del festival, diez obras estarán inspiradas en las historias, ritmos ancestrales y expresiones populares y urbanas del Caribe, lo que permitirá mostrar la diversidad cultural de la región.

Para la directora de Artes del Ministerio de las Culturas, Maira Salamanca, esta elección tiene un significado simbólico y artístico importante. Según explicó, el Caribe es un territorio profundamente creativo cuyas estéticas y narrativas han influido en gran parte de la cultura colombiana.

“El Caribe es un territorio profundamente creador. Tenerlo como región invitada en el FIAV significa reconocer la fuerza de sus relatos, sus estéticas y sus formas de habitar el mundo a través de las artes vivas”, señaló Salamanca.

Además de las obras teatrales y escénicas, el festival contará con muestras culturales provenientes de cuatro festivales emblemáticos del Caribe colombiano:

Festival de Ovejas (Sucre)

Carnaval de Barranquilla

Festival Nacional Son de Negro de Santa Lucía (Atlántico)

Encuentro de la Cultura Anfibia de Talaigua (Bolívar

Acceso gratuito para estudiantes de artes escénicas

Otra de las medidas anunciadas para esta edición del festival busca fortalecer la formación de nuevas generaciones de artistas.

Los estudiantes de artes escénicas de universidades públicas podrán ingresar de manera gratuita a una selección de obras nacionales e internacionales del FIAV. La iniciativa pretende facilitar el encuentro entre los procesos académicos y el circuito profesional de las artes escénicas.

Según se explicó, esta decisión parte de la idea de que la cultura debe entenderse como un derecho y no únicamente como un bien de consumo.