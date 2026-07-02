Este será el equipo de empalme de Abelardo de la Espriella para el sector cultural

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia 2026-2030. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, continúa con los preparativos para su llegada a la Casa de Nariño. Esta semana se conocieron los nombres de las personas que conformarán su equipo de empalme para los diferentes sectores. En el caso de la cultura, se anunció que el equipo lo liderará Andrés Jaramillo Gallego y contará con el apoyo de Tomás Pinzón Lucena y Greis Cifuentes como coordinadores.

Jaramillo es abogado de la Universidad del Rosario especializado en derechos de autor, inversión extranjera y derecho del entretenimiento. A lo largo de su carrera ha participado en varios proyectos culturales tanto del sector público como del sector privado, especialmente en el ámbito musical y audiovisual. Entre ellos, destaca su participación como coordinador legal del programa “Cultura al Derecho” —desarrollado por Radiolem.com y el grupo de emprendimiento del Ministerio de Cultura del gobierno de Juan Manuel Santos—, una guía general de derechos de autor para el sector cultural en Colombia.

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A través de un mensaje en su cuenta de LinkedIn, Jaramillo agradeció la invitación del gobierno entrante para liderar este equipo de empalme y adelantó algunas de las prioridades que tendrá durante el proceso, entre las que estará fomentar un ministerio que “construya la política cultural de las regiones” y no “perpetúe la convocatoria anual como única fuente de subsistencia de los proyectos culturales en región”, entre otras.

Además, afirmó que apoyará la creación de un ministerio “que apueste por la exportación, la internacionalización y la diplomacia cultural (...). Que aprenda de lo que han hecho Corea del Sur, Francia y tantos otros que decidieron creer en su cultura como motor de desarrollo”. La visión expresada por el funcionario parece estar alineada con la que De la Espriella ya había esbozado en campaña, pues el presidente electo prometió convertir a Colombia en una “potencia exportadora de propiedad intelectual”.

Por otro lado está Tomás Pinzón Lucena, director y guionista colombiano, formado en instituciones como el Conservatorio Libre de Cine Francés, de París, y la Universidad de Columbia, en Nueva York. Su experiencia está sobre todo en la creación audiovisual, en la que destaca su documental “La paz”, filmado en un campamento de las antiguas FARC durante la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Esta cinta fue galardonada con el Premio del público a Mejor Documental del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - FICCI, 2019, al igual que en otros festivales en Perú y Francia.

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Pinzón trabajará de la mano con Greis Cifuentes, la directora ejecutiva de la Fundación Salvi, la organización encargada del Cartagena Festival Internacional de Música. Ella es doctora en Políticas Públicas por la University of the West of Scotland (Reino Unido) y a lo largo de su carrera ha ocupado varios cargos públicos del sector cultural. Ha sido Secretaria de Cultura de Ibagué, gerente de Desarrollo y Bogotá-Región de la Fundación Batuta y asesora del Ministerio de Cultura en múltiples ocasiones.

“Asumo este reto con la total responsabilidad de llevar un proceso de transición transparente y riguroso, que permita a esta nueva administración sentar las bases para un sector cultural sólido, capaz de impulsar proyectos artísticos que reflejen la diversidad y la riqueza de las expresiones culturales de los territorios. Con rigor técnico y capacidad de articulación con los distintos actores del sector, trabajo con la convicción del papel transformador de las artes y la cultura para el país”, afirmó en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que anunció su adhesión al equipo.

Falta poco más de un mes para que el gobierno de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se posesionen en la Presidencia de la República y, durante ese tiempo, estos tres profesionales serán los encargados de velar por los intereses del sector cultural.

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