“Los Poderes”, corto del colombiano Salim Jaller, competirá en el Festival de Venecia

La edición número 83 del Festival de Cine de Venecia comenzará el próximo 2 de septiembre. Foto: EFE - RICCARDO ANTIMIANI

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El cortometraje colombiano ‘Los Poderes’ de Salim Jaller competirá en el próximo Festival de Venecia a partir del 2 de septiembre, según anunciaron este viernes sus organizadores.

Un total de trece cortometrajes de todo el mundo se estrenarán en concurso en la Mostra, entre estos ‘Paper Plane’, dirigido por Saoirse Ronan, protagonista de películas como ‘Lady Bird’ (2017)

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‘Los Poderes’ de Jaller es una producción franco-colombiana con Daniel Ochoa y Victoria Escobar en su reparto. El corto fue producido por Sugarmind Films, Evidencia films & Alta Rocca Films.

“Los poderes” tendrá su estreno mundial durante el festival. Según una publicación realizada por los productores, este proyecto comenzó hace dos años como una conversación.

Jaller es egresado del Conservatorio Nacional de Cine, de la Escuela Nacional de Cine de Bogotá. Además del corto participante, ha trabajado como director y codirector en otros proyectos como ‘Latente’, cortometraje seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Villa de Leyva, y ‘Caos’. En 2016 fundó la productora Aurora Filmsjunto.

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Hay otro corto latinoamericano en competencia: la producción chilena ‘Una fortaleza’ de Alba Gaviraghi, con las actrices Antonia Pereira, Francisca Gavilán, Catalina Huerta, Daniela López y Luciana Sobarzo.

El resto de cortos a concurso son ‘Angelo Azzurro’ de TommasoAcquarone, ‘Sasso, carta, forbici’ de Virginia Mori; ‘Tesztpálya’ de Lydia Cornett, ‘Mothmama’ de Jessica Di Costa, ‘Head of a camel’ de Shannon Lee, ‘The tropic of the mourning gecko’ de Stavros Markoulakis, ‘Bleu au loin’ de Amir Houshang Moein, ‘Mane Made Lake’ de Annie Ning, ‘A few moments of happiness’ de Shaden Safieddine Tazi y ‘Silence’ de Pavlo Shpegun.

A mayores, fuera de concurso, la Mostra estrenará el último corto del estadounidense Nathan Silver, ‘Sounds from home’, y el de los italianos Alessandro Ingaria y Simone Massi, ‘Il senso della terra’.

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La 83ª edición del Festival de Venecia arrancará el próximo 2 de septiembre y culminará diez días después con el anuncio del ganador del León de Oro y el resto del palmarés.

A la espera de conocer la lista de películas que competirán en la Sección Oficial y el resto de categorías, el certamen ya ha anunciado que la estrella George Clooney recibirá este año el ‘León de Oro’ a la carrera.