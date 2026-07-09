Estos son los nombres que suenan para el Ministerio de las Culturas en el próximo gobierno

Abelardo de la Espriella no ha nombrado ministros en siete carteras. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente electo Abelardo de la Espriella ha estado nombrando miembros de su gabinete. Recientemente se conoció quiénes ocuparán las carteras de Educación, Deporte, Defensa, Ambiente, entre otros. Sin embargo, el sector cultural se encuentra aun a la expectativa de quien estará al frente de esta cartera.

A pesar de que sigue pendiente el nombramiento del próximo ministro o ministra de las Cultura, ya se han escuchado algunos opcionados a ocupar este cargo. Algunos de los nombres que suenan para la cartea de cultura son: Andrés Jaramillo, María Paz Gaviria, Daniela Cepeda Tarud y Clemencia Vargas.

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Andrés Jaramillo

Es abogado graduado de la Universidad del Rosario y especializado en derechos de autor, inversión extranjera y derecho del entretenimiento. Actualmente lidera el empalme con el gobierno saliente desde el área cultural. Jaramillo ha participado en diversos proyectos culturales en el sector público y privado, especialmente en los sectores musical y audiovisual. Se ha destacado por su participación como coordinador legal del programa “Cultura al derecho”, desarrollado por Radiolem.com y el grupo de emprendimiento del Ministerio de Cultura del gobierno de Juan Manuel Santos.

María Paz Gaviria

Es historiadora del arte de la Universidad de Columbia, en Nueva York y es reconocida por su labor como directora de la feria ARTBO, cargo que ejerció desde 2012 hasta marzo de 2025. Fue candidata al Senado por el Partido Liberal en las elecciones legislativas de este año y tiene más de 10 años de experiencia en el sector artístico y cultural en Colombia. Adema, es hija del expresidente César Gaviria.

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Daniela Cepeda Tarud

Es abogada, politóloga y estudió un máster en el London School of Economics. Fundó la organización para generar soluciones innovadoras “Muttu Innovación Social”. Fue reina del Carnaval de Barranquilla en 2012 y ha sido asesora en Findeter y el Ministerio de Ambiente. Fue columnista para El Heraldo y asesora para las migraciones en la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Además, es hija del senador conservador Efraín Cepeda.

Clemencia Vargas

Es bailarina, empresaria y directora de la Fundación Vive Bailando. Vivió en Estados Unidos durante 16 años y allí desarrolló su carrera en la danza, donde participó en aperturas de conciertos para personajes como Beyoncé, Destiny’s Child y N’Sync. En el país norteamericano estudió Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Economía en Babson College. Trabajó en Deloitte and Touche y, luego de renunciar, se dedicó a un proyecto enfocado en danza que se convirtió en la Fundación Vive Bailando, que luego expandió a una academia. Además, es la única hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció el pasado 8 de mayo.

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