Murakami reveló que perdió 17 kilos escribiendo su nueva novela y temía no volver a escribir

El trabajo literario de Haruki Murakami ha sido traducido a 50 idiomas. Foto: AFP - RICHARD A. BROOKS

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El escritor japonés Haruki Murakami reveló que durante la escritura de su última novela, que se publicó la semana pasada en Japón, enfermó y perdió 17 kilos, pero aclaró que ya se ha recuperado, según dijo en una entrevista publicada por la agencia de noticias Kyodo.

Según contó, fue la primera vez que estuvo hospitalizado y, aunque no ahondó en detalles sobre su enfermedad, relató que “apenas podía caminar y no tenía ganas de escribir nada”. “Me preguntaba si sería capaz de hacer algo que valiera la pena, si podría volver a escribir alguna vez. Pero tras recibir el alta y recuperar mi peso habitual, sentí de nuevo el deseo de escribir, y eso me hizo inmensamente feliz”, declaró.

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“No sé cuánto tiempo más viviré, pero quiero seguir escribiendo. Desde que me recuperé de mi enfermedad, ese deseo se ha vuelto todavía más fuerte”, expresó el referente de la literatura contemporánea nipona, nacido en la ciudad de Kioto en 1949.

Según dijo en la entrevista, espera que “esa sensación de alegría y optimismo renovado se perciba en esta novela”, ya que hasta ahora le gustaban las historias con final abierto, pero esta vez quiso darle un desenlace.

La última novela de Murakami, ‘La historia de Kaho’, llegó el viernes pasado a las librerías del país asiático, convirtiéndose en el primer libro del autor con una protagonista mujer. Este título se editará en español de la mano de Tusquets Editores en la primavera de 2027.

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Este libro, la primera novela en tres años que publica Murakami, surgió de un relato corto que escribió para un evento en 2024. “Una mujer llamada Kaho escucha a un hombre extraño decirle: “Es la primera vez que salgo con una mujer tan fea como tú”, y ella se queda atónita. Al principio, esa escena era todo lo que había, y ni siquiera yo sabía en qué se convertiría la historia, pero a medida que la escribía, se convirtió en un relato de 40 páginas. Pensé que ahí terminaba todo, pero luego escuché a gente preguntando: “¿Qué pasa después?”, y pensé que tal vez podría intentar escribir una continuación", contó.

La historia de Kaho, más allá de los elementos de otro mundo, se sumerge en la relación con su madre. Aunque Murakami aseguró que nunca se había sentido particularmente cómodo escribiendo sobre relaciones familiares, esta vez surgió de manera natural. “Mientras escribía, la relación entre madre e hija se fue convirtiendo gradualmente en el eje central de la historia, y retratarla de una manera vívida y auténtica resultó ser la parte más difícil”, dijo.

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El escritor japonés cuenta con libros reconocidos como ‘Tokio Blues’ (1987), ‘Sputnik, mi amor’ (1999) o ‘Kafka en la orilla’ (2002), y los han traducido a más de medio centenar de idiomas. Eterno candidato al Nobel de Literatura, posee galardones como el Franz Kafka o el Premio Princesa de Asturias de España de las Letras 2023.

Finalizó hablando sobre el lugar que ocupan las historias humanas frente a la capacidad de las inteligencias artificiales. “La IA sintetiza lo que ya ha sucedido y extrae conclusiones. Pero lo que yo hago al escribir una novela es completamente diferente. El trabajo de un novelista es traer algo genuinamente nuevo al mundo. No creo que la IA pueda hacer eso. Si me concentro intensamente, de repente aparece un oso hormiguero en mi mente. No surge de una inferencia, literalmente aparece de la nada. Probablemente haya escritores que trabajen más como la IA, pensando: “Una novela como esta ya se ha escrito antes, así que seguiré ese patrón...”. Pero ese no es el tipo de novela que quiero escribir", concluyó.